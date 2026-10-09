5 сериалов для тех, кому понравились "Настоящий детектив" и "Большая маленькая ложь"

Как в "Настоящем детективе": 5 сериалов с глубоким смыслом
Не во всех детективах главное — найти убийцу. Некоторые истории заставляют задуматься о том, почему люди годами скрывают правду, на что способны ради близких и всегда ли можно отличить добро от зла. Именно этим отличаются "Настоящий детектив" и "Большая маленькая ложь". Подобные темы раскрываются и в других сериалах, где расследования переплетаются с семейными тайнами, личными драмами и непростыми решениями.
Редакция Новини.LIVE расскажет об этих сериалах подробнее.
"Дублинские убийства"
Летом 1985 года в небольшом городке недалеко от Дублина трое детей не возвращаются домой после прогулки в лесу. Когда полиция прибывает на место, там находят только одного мальчика. Он напуган, держится за дерево, а на его кроссовках — кровь. Ребенок не может вспомнить, что произошло накануне.
Проходит двадцать лет. Мальчик, которого удалось спасти, вырастает и становится детективом дублинского отдела по расследованию убийств. Роб Рейли никому не рассказывает о своем прошлом, но новое дело заставляет его вернуться к событиям детства. В том же лесу находят тело 13-летней девочки. Роб вместе со своей напарницей Кэсси Мэддокс, которая является его ближайшей подругой, берется за расследование. Чем больше они узнают о погибшей, тем отчетливее проступает сходство с давним нераскрытым делом.
"Спасти Фейт"
Фейт работает адвокатом в небольшом валлийском городке и готовится к рождению ребенка. Однако семейные планы рушатся, когда ее муж и деловой партнер Эван внезапно исчезает. Из-за этого женщине приходится досрочно прервать отпуск по беременности и родам и самостоятельно разбираться в обстоятельствах исчезновения. Вскоре Фейт узнает о поступках мужа, о которых раньше не подозревала. Теперь ей нужно не только выяснить, что случилось с Эваном, но и защитить собственную семью от последствий его действий.
"Пока смерть не разлучит нас"
Малин отказывается верить, что ее муж Тобиас может быть убийцей, хотя доказательства свидетельствуют против него. Она берется его защищать и пытается восстановить истинную картину событий. Однако чем дальше продвигается дело, тем больше деталей заставляют ее сомневаться в собственных убеждениях.
Постепенно Малин открывает для себя то, чего не знала о самых близких людях. Грань между правдой и обманом становится все тоньше, а доверие к мужу оказывается под угрозой. Женщине предстоит выяснить, кем на самом деле является Тобиас и действительно ли она знала его таким, каким он казался.
"Перемотать назад"
На первый взгляд, у Грейс Сакс есть все для счастливой жизни. Она — успешный психотерапевт, вскоре должна выпустить свою первую книгу, воспитывает сына и живет с мужем, которого считает преданным семьянином. Их сын учится в элитной частной школе Нью-Йорка, а будущее семьи кажется вполне предсказуемым.
Но за несколько недель до выхода книги привычная жизнь Грейс рушится. Жестокое убийство и исчезновение мужа раскрывают правду, которая заставляет ее по-новому взглянуть на человека, с которым она прожила столько лет. Личная трагедия быстро становится предметом всеобщего внимания. Грейс придется разобраться в том, что происходит, переосмыслить собственное прошлое и найти способ начать все сначала ради себя и ребенка.
"Мейр из Истауна"
Мейр Шиан всю жизнь провела в пригороде Филадельфии. Местные жители хорошо ее знают и до сих пор помнят, как в школьные годы она была звездой баскетбольной команды. Теперь Мейр работает полицейским детективом, но за годы взрослой жизни пережила немало личных утрат. Ее брак распался, сын покончил с собой, а сама она воспитывает внука Эндрю вместе с дочерью-подростком Шивон. Тем временем невестка борется с зависимостью от героина.
Семейные проблемы по-прежнему занимают значительную часть жизни Мейр, но очередное убийство в городе заставляет ее сосредоточиться на работе. Детектив берется за расследование, пытаясь найти преступника среди людей, которых хорошо знает.
Ранее мы писали о сериале "Убийства в одном здании", где расследование преступлений сопровождается ироничными диалогами и забавными ситуациями. Однако в центре нашего внимания оказались и другие детективные истории, в которых поиск убийцы не обходится без юмора, а среди героев встречаются довольно необычные следователи.
Также Новини.LIVE сообщали о сериалах с детективами, которые умеют раскрывать преступления благодаря наблюдательности и знанию человеческой психологии. Но не только Шерлок Холмс способен замечать то, что ускользает от других: Эркюль Пуаро, Коломбо, Патрик Джейн и Адриан Монк обладают собственными методами расследования, благодаря которым за их работой интересно следить от первого дела до последнего.