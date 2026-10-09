5 сериалов для тех, кому понравились "Настоящий детектив" и "Большая маленькая ложь"

Николь Кидман в сериале "Перемотать назад". Фото: скриншот из видео

Не во всех детективах главное — найти убийцу. Некоторые истории заставляют задуматься о том, почему люди годами скрывают правду, на что способны ради близких и всегда ли можно отличить добро от зла. Именно этим отличаются "Настоящий детектив" и "Большая маленькая ложь". Подобные темы раскрываются и в других сериалах, где расследования переплетаются с семейными тайнами, личными драмами и непростыми решениями.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этих сериалах подробнее.

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"Дублинские убийства"

Летом 1985 года в небольшом городке недалеко от Дублина трое детей не возвращаются домой после прогулки в лесу. Когда полиция прибывает на место, там находят только одного мальчика. Он напуган, держится за дерево, а на его кроссовках — кровь. Ребенок не может вспомнить, что произошло накануне.

Проходит двадцать лет. Мальчик, которого удалось спасти, вырастает и становится детективом дублинского отдела по расследованию убийств. Роб Рейли никому не рассказывает о своем прошлом, но новое дело заставляет его вернуться к событиям детства. В том же лесу находят тело 13-летней девочки. Роб вместе со своей напарницей Кэсси Мэддокс, которая является его ближайшей подругой, берется за расследование. Чем больше они узнают о погибшей, тем отчетливее проступает сходство с давним нераскрытым делом.

"Спасти Фейт"

Фейт работает адвокатом в небольшом валлийском городке и готовится к рождению ребенка. Однако семейные планы рушатся, когда ее муж и деловой партнер Эван внезапно исчезает. Из-за этого женщине приходится досрочно прервать отпуск по беременности и родам и самостоятельно разбираться в обстоятельствах исчезновения. Вскоре Фейт узнает о поступках мужа, о которых раньше не подозревала. Теперь ей нужно не только выяснить, что случилось с Эваном, но и защитить собственную семью от последствий его действий.

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Малин отказывается верить, что ее муж Тобиас может быть убийцей, хотя доказательства свидетельствуют против него. Она берется его защищать и пытается восстановить истинную картину событий. Однако чем дальше продвигается дело, тем больше деталей заставляют ее сомневаться в собственных убеждениях.

Постепенно Малин открывает для себя то, чего не знала о самых близких людях. Грань между правдой и обманом становится все тоньше, а доверие к мужу оказывается под угрозой. Женщине предстоит выяснить, кем на самом деле является Тобиас и действительно ли она знала его таким, каким он казался.

"Перемотать назад"

На первый взгляд, у Грейс Сакс есть все для счастливой жизни. Она — успешный психотерапевт, вскоре должна выпустить свою первую книгу, воспитывает сына и живет с мужем, которого считает преданным семьянином. Их сын учится в элитной частной школе Нью-Йорка, а будущее семьи кажется вполне предсказуемым.

Но за несколько недель до выхода книги привычная жизнь Грейс рушится. Жестокое убийство и исчезновение мужа раскрывают правду, которая заставляет ее по-новому взглянуть на человека, с которым она прожила столько лет. Личная трагедия быстро становится предметом всеобщего внимания. Грейс придется разобраться в том, что происходит, переосмыслить собственное прошлое и найти способ начать все сначала ради себя и ребенка.

"Мейр из Истауна"

Мейр Шиан всю жизнь провела в пригороде Филадельфии. Местные жители хорошо ее знают и до сих пор помнят, как в школьные годы она была звездой баскетбольной команды. Теперь Мейр работает полицейским детективом, но за годы взрослой жизни пережила немало личных утрат. Ее брак распался, сын покончил с собой, а сама она воспитывает внука Эндрю вместе с дочерью-подростком Шивон. Тем временем невестка борется с зависимостью от героина.

Семейные проблемы по-прежнему занимают значительную часть жизни Мейр, но очередное убийство в городе заставляет ее сосредоточиться на работе. Детектив берется за расследование, пытаясь найти преступника среди людей, которых хорошо знает.

Ранее мы писали о сериале "Убийства в одном здании", где расследование преступлений сопровождается ироничными диалогами и забавными ситуациями. Однако в центре нашего внимания оказались и другие детективные истории, в которых поиск убийцы не обходится без юмора, а среди героев встречаются довольно необычные следователи.

Также Новини.LIVE сообщали о сериалах с детективами, которые умеют раскрывать преступления благодаря наблюдательности и знанию человеческой психологии. Но не только Шерлок Холмс способен замечать то, что ускользает от других: Эркюль Пуаро, Коломбо, Патрик Джейн и Адриан Монк обладают собственными методами расследования, благодаря которым за их работой интересно следить от первого дела до последнего.