5 серіалів для тих, кому сподобалися "Справжній детектив" і "Велика маленька брехня"

Як у "Справжньому детективі": 5 серіалів із глибоким змістом
Не в кожному детективі головне — знайти вбивцю. Деякі історії змушують замислитися над тим, чому люди роками приховують правду, на що здатні заради рідних і чи завжди можна відрізнити добро від зла. Саме цим вирізняються "Справжній детектив" і "Велика маленька брехня". Схожі теми розкривають і в інших серіалах, де розслідування переплітаються із сімейними таємницями, особистими драмами й непростими рішеннями.
Редакція Новини.LIVE розповість про ці серіали детальніше.
"Дублінські вбивства"
Влітку 1985 року в невеликому містечку неподалік Дубліна троє дітей не повертаються додому після прогулянки в лісі. Коли поліція прибуває на місце, там знаходять лише одного хлопчика. Він переляканий, тримається за дерево, а на його кросівках — кров. Дитина не може пригадати, що сталося напередодні.
Минає двадцять років. Хлопчик, якого вдалося врятувати, виростає й стає детективом дублінського відділу вбивств. Роб Рейлі нікому не розповідає про своє минуле, але нова справа змушує його повернутися до подій дитинства. У тому самому лісі знаходять тіло 13-річної дівчинки. Роб разом із напарницею Кессі Меддокс, яка є його найближчою подругою, береться за розслідування. Що більше вони дізнаються про загиблу, то виразніше проступає схожість із давньою нерозкритою справою.
"Врятувати Фейт"
Фейт працює адвокаткою в невеликому валлійському містечку й готується до народження дитини. Однак сімейні плани руйнуються, коли її чоловік і діловий партнер Еван раптово зникає. Через це жінці доводиться достроково завершити відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами й самостійно розбиратися з обставинами зникнення. Невдовзі Фейт дізнається про вчинки чоловіка, про які раніше не підозрювала. Тепер їй потрібно не лише з'ясувати, що сталося з Еваном, а й захистити власну сім'ю від наслідків його дій.
"Поки смерть не розлучить нас"
Малін відмовляється вірити, що її чоловік Тобіас може бути вбивцею, хоча докази свідчать проти нього. Вона береться його захищати й намагається відновити справжню картину подій. Проте що далі просувається справа, то більше деталей змушують її сумніватися у власних переконаннях.
Поступово Малін відкриває те, чого не знала про найближчих людей. Межа між правдою та обманом стає дедалі тоншою, а довіра до чоловіка опиняється під загрозою. Жінці доведеться з'ясувати, ким насправді є Тобіас і чи справді вона знала його таким, яким він здавався.
"Відіграти назад"
На перший погляд, у Грейс Сакс є все для щасливого життя. Вона успішна терапевтка, невдовзі має видати свою першу книжку, виховує сина й живе з чоловіком, якого вважає відданим сім'янином. Їхній син навчається в елітній приватній школі Нью-Йорка, а майбутнє родини здається цілком передбачуваним.
Та за кілька тижнів до виходу книжки звичне життя Грейс руйнується. Жорстоке вбивство та зникнення чоловіка відкривають правду, яка змушує її по-новому подивитися на людину, з якою вона прожила стільки років. Особиста трагедія швидко стає предметом загальної уваги. Грейс доведеться розібратися в тому, що відбувається, переосмислити власне минуле й знайти спосіб почати все спочатку заради себе та дитини.
"Мейр з Істтауна"
Мейр Шіан усе життя провела в передмісті Філадельфії. Місцеві добре її знають і досі пам'ятають, як у шкільні роки вона була зіркою баскетбольної команди. Тепер Мейр працює поліцейською детективкою, але за роки дорослого життя пережила чимало особистих втрат. Її шлюб розпався, син наклав на себе руки, а сама вона виховує онука Ендрю разом із донькою-підлітком Шивон. Тим часом невістка бореться із залежністю від героїну.
Сімейні проблеми й досі займають значну частину життя Мейр, але чергове вбивство в місті змушує її зосередитися на роботі. Детективка береться за розслідування, намагаючись знайти злочинця серед людей, яких добре знає.
Раніше ми писали про серіал "Убивства в одній будівлі", де розслідування злочинів супроводжуються іронічними діалогами та кумедними ситуаціями. Проте в центрі нашої уваги опинилися й інші детективні історії, у яких пошук убивці не обходиться без гумору, а серед героїв трапляються доволі незвичні слідчі.
Також Новини.LIVE повідомляли про серіали з детективами, які вміють розкривати злочини завдяки спостережливості та знанню людської психології. Але не лише Шерлок Холмс здатен помічати те, що вислизає від інших: Еркюль Пуаро, Коломбо, Патрік Джейн та Адріан Монк мають власні методи розслідування, через які за їхньою роботою цікаво стежити від першої справи до останньої.