5 серіалів для тих, кому сподобалися "Справжній детектив" і "Велика маленька брехня"

Ніколь Кідман в серіалі "Відіграти назад". Фото: скриншот з відео

Не в кожному детективі головне — знайти вбивцю. Деякі історії змушують замислитися над тим, чому люди роками приховують правду, на що здатні заради рідних і чи завжди можна відрізнити добро від зла. Саме цим вирізняються "Справжній детектив" і "Велика маленька брехня". Схожі теми розкривають і в інших серіалах, де розслідування переплітаються із сімейними таємницями, особистими драмами й непростими рішеннями.

Редакція Новини.LIVE розповість про ці серіали детальніше.

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"Дублінські вбивства"

Влітку 1985 року в невеликому містечку неподалік Дубліна троє дітей не повертаються додому після прогулянки в лісі. Коли поліція прибуває на місце, там знаходять лише одного хлопчика. Він переляканий, тримається за дерево, а на його кросівках — кров. Дитина не може пригадати, що сталося напередодні.

Минає двадцять років. Хлопчик, якого вдалося врятувати, виростає й стає детективом дублінського відділу вбивств. Роб Рейлі нікому не розповідає про своє минуле, але нова справа змушує його повернутися до подій дитинства. У тому самому лісі знаходять тіло 13-річної дівчинки. Роб разом із напарницею Кессі Меддокс, яка є його найближчою подругою, береться за розслідування. Що більше вони дізнаються про загиблу, то виразніше проступає схожість із давньою нерозкритою справою.

"Врятувати Фейт"

Фейт працює адвокаткою в невеликому валлійському містечку й готується до народження дитини. Однак сімейні плани руйнуються, коли її чоловік і діловий партнер Еван раптово зникає. Через це жінці доводиться достроково завершити відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами й самостійно розбиратися з обставинами зникнення. Невдовзі Фейт дізнається про вчинки чоловіка, про які раніше не підозрювала. Тепер їй потрібно не лише з'ясувати, що сталося з Еваном, а й захистити власну сім'ю від наслідків його дій.

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Малін відмовляється вірити, що її чоловік Тобіас може бути вбивцею, хоча докази свідчать проти нього. Вона береться його захищати й намагається відновити справжню картину подій. Проте що далі просувається справа, то більше деталей змушують її сумніватися у власних переконаннях.

Поступово Малін відкриває те, чого не знала про найближчих людей. Межа між правдою та обманом стає дедалі тоншою, а довіра до чоловіка опиняється під загрозою. Жінці доведеться з'ясувати, ким насправді є Тобіас і чи справді вона знала його таким, яким він здавався.

"Відіграти назад"

На перший погляд, у Грейс Сакс є все для щасливого життя. Вона успішна терапевтка, невдовзі має видати свою першу книжку, виховує сина й живе з чоловіком, якого вважає відданим сім'янином. Їхній син навчається в елітній приватній школі Нью-Йорка, а майбутнє родини здається цілком передбачуваним.

Та за кілька тижнів до виходу книжки звичне життя Грейс руйнується. Жорстоке вбивство та зникнення чоловіка відкривають правду, яка змушує її по-новому подивитися на людину, з якою вона прожила стільки років. Особиста трагедія швидко стає предметом загальної уваги. Грейс доведеться розібратися в тому, що відбувається, переосмислити власне минуле й знайти спосіб почати все спочатку заради себе та дитини.

"Мейр з Істтауна"

Мейр Шіан усе життя провела в передмісті Філадельфії. Місцеві добре її знають і досі пам'ятають, як у шкільні роки вона була зіркою баскетбольної команди. Тепер Мейр працює поліцейською детективкою, але за роки дорослого життя пережила чимало особистих втрат. Її шлюб розпався, син наклав на себе руки, а сама вона виховує онука Ендрю разом із донькою-підлітком Шивон. Тим часом невістка бореться із залежністю від героїну.

Сімейні проблеми й досі займають значну частину життя Мейр, але чергове вбивство в місті змушує її зосередитися на роботі. Детективка береться за розслідування, намагаючись знайти злочинця серед людей, яких добре знає.

Раніше ми писали про серіал "Убивства в одній будівлі", де розслідування злочинів супроводжуються іронічними діалогами та кумедними ситуаціями. Проте в центрі нашої уваги опинилися й інші детективні історії, у яких пошук убивці не обходиться без гумору, а серед героїв трапляються доволі незвичні слідчі.

Також Новини.LIVE повідомляли про серіали з детективами, які вміють розкривати злочини завдяки спостережливості та знанню людської психології. Але не лише Шерлок Холмс здатен помічати те, що вислизає від інших: Еркюль Пуаро, Коломбо, Патрік Джейн та Адріан Монк мають власні методи розслідування, через які за їхньою роботою цікаво стежити від першої справи до останньої.