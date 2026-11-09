Патрик Джейн с книгой Карла Густава Юнга в руках. Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Известный миллионам зрителей Патрик Джейн из сериала "Менталист" умел замечать то, мимо чего другие проходили, не задумываясь. Он внимательно наблюдал за людьми, запоминал мелочи, распознавал эмоции и находил слабые места в чужих аргументах. Некоторые книги, которые появлялись в его руках на экране, могут заинтересовать и тех, кто хочет лучше понимать человеческое поведение.

Новини.LIVE расскажет об этих книгах подробнее.

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Какие книги читал Патрик Джейн в сериале "Менталист"

Сценаристы "Менталиста" не раз оставляли зрителям небольшие детали, раскрывающие интересы главного героя. Среди них — книги, которые Джейн читал или держал в руках во время отдельных эпизодов. И выбор литературы здесь весьма красноречив: от классических романов до психологических трудов.

В частности, во втором сезоне, в седьмом эпизоде, можно увидеть книгу "Коммунизм и развитие" Роберта Биделю. Еще одна заметная книга появляется в финале четвертого сезона — в серии "Багряная шляпа". Скрываясь в Лас-Вегасе и притворяясь человеком, утратившим контроль над собственной жизнью, Джейн читает "Современного человека в поисках души" Карла Густава Юнга. Это сборник трудов швейцарского психиатра, посвященный психологии, бессознательному и внутреннему миру человека.

В пятом сезоне, в 21-м эпизоде, герой держит в руках "Повесть о двух городах" Чарльза Диккенса. А в финале шестого сезона среди его книг можно заметить "Политика терапии".

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Что почитать, чтобы лучше понимать людей, как Патрик Джейн

Не все способности Джейна можно освоить с помощью книг, ведь его наблюдательность и умение вести беседу — результат не только знаний, но и постоянной практики. Однако есть еще несколько работ, которые помогут обращать внимание на мотивы людей, анализировать их поступки и чувствовать себя увереннее в общении.

"Законы человеческой природы" Роберта Грина. Автор разбирает, почему люди ведут себя определенным образом, что стоит за их эмоциями и как личные переживания влияют на решения. Книга помогает не торопиться с выводами о собеседнике, замечать повторяющиеся модели поведения и лучше понимать скрытые мотивы. Именно такая внимательность часто выручала Джейн во время расследований.

"33 стратегии войны" Роберта Грина. Здесь речь идет о психологии противостояния, тактике переговоров и поведении людей в конфликтных ситуациях. Автор обращается к историческим примерам и военным стратегиям, объясняя, как их принципы можно применять в повседневной жизни. Это не инструкция по манипулированию людьми, а возможность посмотреть на споры и конкуренцию под другим углом. В частности, научиться предвидеть реакции оппонента, не поддаваться эмоциям и замечать, когда разговор превращается в борьбу за влияние.

Впрочем, секрет Патрика Джейна вряд ли скрывается на страницах одной конкретной книги. Его главное преимущество — интерес к людям. Он не просто слушает ответы, а пытается понять, почему человек сказал именно это и что оставил невысказанным.

Ранее мы писали о том, как сложилась жизнь актеров, которые сделали "Менталиста" таким узнаваемым. После финала в 2015 году они продолжили сниматься в кино и сериалах, а некоторые из них заметно изменились.

Также Новини.LIVE вспоминали о других детективах, которые в свое время стали любимцами зрителей. Ричард Касл, Темперанс Бреннан и их коллеги раскрывали преступления еще до появления Netflix, а их истории и сегодня вызывают ностальгию по телевизионным хитам 2000-х.