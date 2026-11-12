Кира Найтли в фильме "Официальные тайны". Фото: скриншот из видео, YouTube

Один из самых известных убийц в американской истории десятилетиями оставлял полиции зашифрованные письма и безнаказанно исчезал. В другом деле женщина потратила почти всю свою взрослую жизнь, чтобы вытащить брата из тюрьмы, а британская переводчица поставила под угрозу собственную свободу из-за одного секретного документа. Эти истории легли в основу четырех фильмов, после просмотра которых хочется узнать, чем все закончилось на самом деле.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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"Зодиак" (2007)

В конце 1960-х годов жители Северной Калифорнии жили в страхе перед убийцей, называвшим себя Зодиаком. Он нападал на людей, отправлял письма в редакции газет и оставлял в них зашифрованные послания. Полиция пыталась его найти, но каждая новая зацепка только добавляла вопросов.

В фильме Дэвида Финчера за этим делом следят журналист Пол Эйвери и карикатурист Роберт Грейсмит. Последний сначала просто интересуется письмами убийцы, но впоследствии начинает самостоятельно изучать материалы расследования. Он настолько увлекается поисками, что это сказывается и на его отношениях с близкими. Тем временем полиция проверяет подозреваемых, однако найти достаточных доказательств не удается. Личность Зодиака официально так и не установили.

"Воспоминания об убийстве" (2003)

В 1986 году в южнокорейском городе Хвасон нашли тело женщины, а впоследствии начали появляться новые жертвы. Полиция не могла понять, кто стоит за убийствами. Пон Чжун Хо показывает работу следователей, которые пытаются найти убийцу, но не всегда знают, как правильно искать улики. Местные детективы полагаются на интуицию и порой не гнушаются силой, тогда как следователь из Сеула старается проверить каждую версию. На момент выхода фильма настоящий убийца оставался неизвестным. Только в 2019 году благодаря анализу ДНК удалось установить, что за убийствами стоял Ли Чхун Дже.

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"Приговор" (2010)

Когда Кенни Уотерса приговорили к пожизненному заключению за убийство, его сестра Бетти Энн не поверила в вину брата. Она не была юристом и почти ничего не знала о судебной системе, но решила самостоятельно разобраться в материалах дела. Со временем это стало делом всей ее жизни.

Бетти Энн вернулась к учебе, окончила юридический факультет и стала адвокатом. Она годами искала доказательства, которые могли бы изменить решение суда, и в конце концов добилась проведения ДНК-тестирования. Результаты помогли доказать невиновность Кенни, который провел за решеткой 18 лет. В фильме Тони Голдвина роль Бетти Энн исполнила Хилари Суонк. Особенно впечатляет то, сколько времени женщина потратила на борьбу за брата, хотя никто не мог гарантировать ей успех.

"Официальные тайны" (2019)

В 2003 году переводчица британской разведки Кэтрин Хан получила доступ к документу, который ее сильно встревожил. В нем американское АНБ просило помочь собрать информацию о представителях шести стран в Совете Безопасности ООН. Эти сведения могли использовать, чтобы склонить их к поддержке вторжения в Ирак.

Кэтрин решила не оставлять эту информацию внутри спецслужбы и передала документ журналистам The Observer. После публикации разразился громкий скандал, а саму переводчицу арестовали за разглашение государственной тайны. Ей грозило наказание, но до суда дело не дошло — обвинения сняли. В фильме Гэвина Гуда Кэтрин Хан сыграла Кира Найтли.

Ранее мы писали о том, как в маленьком приморском городке, где все знают друг друга, происходит убийство ребенка. В ходе расследования всплывают подробности, о которых соседи предпочли бы промолчать, а подозрение постепенно ложится на тех, от кого его меньше всего ожидают. Британский сериал "Убийство на пляже" состоит из трех сезонов и держит интригу не только вокруг личности преступника, но и вокруг тайн каждого героя.

Также Новини.LIVE сообщали, что в "Настоящем детективе" и "Большой маленькой лжи" за криминальными историями скрывается гораздо больше, чем просто поиск виновного. Этим они и нравятся зрителям. Но есть еще пять сериалов, в которых детективная линия так же тесно переплетена с непростыми историями персонажей.