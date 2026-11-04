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Главная Кино Преступления с одной общей чертой: детективный сериал об агенте ФБР

Преступления с одной общей чертой: детективный сериал об агенте ФБР

Ua ru
4 ноября 2026 22:06
ФБР выходит на след женщины-убийцы: сериал, который захватывает с первых серий Новини.LIVE
Фрагмент из сериала "Яростная". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Расследования убийств часто начинаются с поиска мотива, но что делать, когда преступница как будто на шаг впереди следствия? В криминальном триллере "Яростная" агент ФБР Элис Блэк берется за дело женщины, которая методично убивает мужчин. Но чем больше она узнает о подозреваемой, тем сложнее становится понять, где заканчивается работа и начинается личное противостояние.

Новини.LIVE расскажет подробнее о сюжете этого сериала.

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Чем особенен сериал "Яростная"

Элис Блэк — опытный агент ФБР, привыкшая полагаться на факты, доказательства и собственную наблюдательность. Новое дело заставляет ее искать серийную убийцу, которая не оставляет много шансов на ошибку. Ее преступления продуманы, а действия настолько точны, что расследование то и дело заходит в тупик.

Подозреваемая — Кэтрин Грейс. С каждым новым доказательством Элис приближается к разгадке, но в то же время понимает, что перед ней не просто очередная преступница. Между женщинами постепенно разворачивается психологическая игра, в которой важно не только собрать доказательства, но и понять, чем руководствуется человек, способный на такие поступки.

В этой истории интригу создает не только вопрос, кто и почему совершает убийства. Не менее интересно наблюдать за тем, как меняется само расследование, когда следователь сталкивается с человеком, который, похоже, хорошо понимает ее следующие шаги. И чем ближе Элис к разгадке, тем выше становится цена каждого решения.

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Кто снялся в триллере

Главную роль агентки ФБР Элис Блэк исполнила Эмми Россам, известная зрителям по сериалу "Бесстыжие". Ее героине предстоит вести расследование, в котором профессиональной выдержки может оказаться недостаточно. Роль Кэтрин Грейс досталась Лоле Петтикрю. Также в сериале снялись Скут Макнейри, Джейк Лейси и Куинси Тайлер Бернстин.

"Яростная" — вариант для тех, кому интересны криминальные истории с психологическим противостоянием, а не только поиском улик и задержанием подозреваемых. Здесь за расследованием стоят две женщины, каждая со своим видением происходящего. И именно их столкновение становится одной из главных интриг истории.

Ранее мы писали о комедиях, в которых даже преступления становятся поводом для смеха. В фильмах 2026 года за миллиардное наследство разворачивается кровавая борьба, обычное ограбление банка втягивает целый городок в опасную игру, а овцы берутся распутывать загадочное дело. Для вас подобраны пять фильмов, которые превращают криминальные истории в абсурдные приключения с черным юмором.

Также Новини.LIVE сообщали о сериалах, в которых расследования не обходятся без неожиданных зацепок. В "Костях" Темперанс Бреннан способна восстановить обстоятельства смерти по останкам человека, а ее напарник Сили Бут смотрит на дела совсем иначе. Именно сочетание науки, криминальных загадок и персонажей, которые не всегда находят общий язык, делает этот сериал особенным. Но есть еще пять историй, в которых раскрывать преступления помогают острый ум и необычный взгляд на улики.

ФБР детективные сериалы детектив что посмотреть вечером новый сериал
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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