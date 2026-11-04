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Головна Кіно Злочини з однією спільною рисою: детективний серіал про агентку ФБР

Злочини з однією спільною рисою: детективний серіал про агентку ФБР

Ua ru
4 листопада 2026 22:06
ФБР виходить на слід жінки-вбивці: серіал, який затягує з перших серій Новини.LIVE
Фрагмент з серіалу "Несамовита". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Розслідування вбивств часто починаються з пошуку мотиву, але що робити, коли злочинниця ніби на крок попереду слідства? У кримінальному трилері "Несамовита" агентка ФБР Еліс Блек береться за справу жінки, яка методично вбиває чоловіків. Та що більше вона дізнається про підозрювану, то складніше стає зрозуміти, де закінчується робота і починається особисте протистояння.

Новини.LIVE розповість більше про сюжет цього серіалу.

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Чим особливий серіал "Несамовита"

Еліс Блек — досвідчена агентка ФБР, яка звикла покладатися на факти, докази та власну спостережливість. Нова справа змушує її шукати серійну вбивцю, яка не залишає багато шансів на помилку. Її злочини продумані, а дії настільки точні, що розслідування раз у раз заходить у глухий кут.

Підозрювана — Кетрін Грейс. З кожним новим доказом Еліс наближається до розгадки, але водночас розуміє, що перед нею не просто чергова злочинниця. Між жінками поступово розгортається психологічна гра, у якій важливо не лише зібрати докази, а й зрозуміти, чим керується людина, здатна на такі вчинки.

У цій історії інтригу створює не тільки питання, хто і чому скоює вбивства. Не менш цікаво спостерігати за тим, як змінюється саме розслідування, коли слідча стикається з людиною, яка, схоже, добре розуміє її наступні кроки. І що ближче Еліс до розгадки, то вищою стає ціна кожного рішення.

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Хто зіграв у трилері

Головну роль агентки ФБР Еліс Блек виконала Еммі Россам, відома глядачам за серіалом "Безсоромні". Її героїні належить вести розслідування, у якому професійної витримки може виявитися недостатньо. Роль Кетрін Грейс дісталася Лолі Петтікрю. Також у серіалі знялися Скут Макнейрі, Джейк Лейсі та Квінсі Тайлер Бернстін.

"Несамовита" — варіант для тих, кому цікаві кримінальні історії з психологічним протистоянням, а не лише пошуком доказів і затриманням підозрюваних. Тут за розслідуванням стоять дві жінки, кожна зі своїм баченням того, що відбувається. І саме їхнє зіткнення стає однією з головних інтриг історії.

Раніше ми писали про комедії, у яких навіть злочини стають приводом для сміху. У фільмах 2026 року за мільярдну спадщину розгортається кривава боротьба, звичайне пограбування банку затягує ціле містечко в небезпечну гру, а вівці беруться розплутувати загадкову справу. Для вас є п’ять стрічок, які перетворюють кримінальні історії на абсурдні пригоди з чорним гумором.

Також Новини.LIVE повідомляли про серіали, у яких розслідування не обходяться без несподіваних зачіпок. У "Кістках" Темперанс Бреннан здатна відновити обставини смерті за рештками людини, а її напарник Сілі Бут дивиться на справи зовсім інакше. Саме поєднання науки, кримінальних загадок і характерів, які не завжди знаходять спільну мову, робить цей серіал особливим. Але є ще п’ять історій, у яких розкривати злочини допомагають гострий розум і незвичний погляд на докази.

ФБР детективні серіали детектив що подивитися ввечері новий сериал
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець

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