Фрагмент из сериала "Убийство на пляже". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Не только новые детективные сериалы способны удерживать зрителя у экрана часами. Иногда старые истории интригуют не меньше и лучше запоминаются не столько загадками, сколько людьми, чьи тайны постепенно выходят на свет. Один из таких примеров — британский сериал "Убийство на пляже", который насчитывает три сезона.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале подробнее.

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"Убийство на пляже"

Бродчерч — небольшой приморский городок в графстве Дорсет, где все давно знают друг друга. Кажется, здесь ничего особенного не происходит: дети гуляют у моря, соседи здороваются на улицах, а новости быстро разлетаются среди местных жителей. Но все меняется после страшной находки на пляже — там обнаруживают тело одиннадцатилетнего Дэнни Латимера.

Дело поручают Алеку Гарди, который недавно переехал в городок после неудачного расследования. Работать ему придется с Элли Миллер. Она хорошо знает местных жителей и сама надеялась получить эту должность, поэтому появление нового начальника становится для нее неприятным сюрпризом. К тому же Гарди совсем не похож на человека, с которым легко найти общий язык: он замкнут, резкий и не слишком заботится о чужих чувствах.

Пока детективы ищут виновного, жизнь семьи Дэнни рушится на глазах. Его мать Бет пытается пережить потерю сына, отец Марк скрывает то, о чем не хотел бы рассказывать даже близким, а сестра мальчика остается наедине со своим горем. Ситуацию осложняют журналисты, буквально заполонившие Бродчерч. Они ищут сенсацию, расспрашивают соседей и не слишком беспокоятся о том, что семье погибшего сейчас совсем не до огласки.

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В "Убийстве на пляже" интересно наблюдать не только за тем, как полиция ищет преступника. Не менее важно то, как одна трагедия меняет отношения между людьми, которые еще вчера доверяли друг другу. И чем дальше продвигается расследование, тем сложнее смотреть на жителей Бродчерча так, как раньше.

Ранее мы писали о том, почему стоит обратить внимание на другой детективный сериал "Бальтазар". В нем главный герой — судмедэксперт, который разговаривает с умершими, замечает скрытые детали и находит зацепки там, где другие заходят в тупик. Но это далеко не все, за что зрители полюбили этот сериал.

Также Новини.LIVE сообщали, как в сериале "Неудержимая" агент ФБР Элис Блэк расследует серию убийств мужчин, за которыми стоит загадочная женщина. Но подозреваемая каждый раз опережает следствие, а расследование постепенно перерастает в противостояние, в котором для агента ставки становятся все выше.