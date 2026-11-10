Фрагмент з серіалу "Вбивство на пляжі". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Не тільки нові детективні серіали здатні тримати глядача годинами біля екрана. Іноді старі історії інтригують не менше і краще запам'ятовуються не стільки загадками, скільки людьми, чиї таємниці поступово виходять назовні. Один із таких прикладів — британський серіал "Вбивство на пляжі", який налічує три сезони.

Новини.LIVE розповість про цей серіал детальніше.

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"Вбивство на пляжі"

Бродчерч — невелике приморське містечко в графстві Дорсет, де всі давно знають одне одного. Здається, тут нічого особливого не відбувається: діти гуляють біля моря, сусіди вітаються на вулицях, а новини швидко розходяться поміж місцевих. Але все змінюється після страшної знахідки на пляжі — там виявляють тіло одинадцятирічного Денні Латімера.

Справу доручають Алеку Гарді, який нещодавно переїхав до містечка після невдалого розслідування. Працювати йому доведеться з Еллі Міллер. Вона добре знає місцевих жителів і сама сподівалася отримати цю посаду, тому поява нового начальника стає для неї неприємним сюрпризом. До того ж Гарді зовсім не схожий на людину, з якою легко знайти спільну мову: він замкнутий, різкий і не надто зважає на чужі почуття.

Поки детективи шукають винного, життя родини Денні руйнується на очах. Його мати Бет намагається пережити втрату сина, батько Марк приховує те, про що не хотів би розповідати навіть близьким, а сестра хлопчика залишається сам на сам зі своїм горем. Ситуацію ускладнюють журналісти, які буквально заполоняють Бродчерч. Вони шукають сенсацію, розпитують сусідів і не надто переймаються тим, що родині загиблого зараз зовсім не до публічності.

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У "Вбивстві на пляжі" цікаво спостерігати не лише за тим, як поліція шукає злочинця. Не менш важливо те, як одна трагедія змінює стосунки між людьми, які ще вчора довіряли одне одному. І що далі просувається розслідування, то складніше дивитися на мешканців Бродчерча, як раніше.

Раніше ми писали про те, чому варто звернути увагу на інший детективний серіал "Бальтазар". В ньому головний персонаж — судмедексперт, який розмовляє з померлими, помічає приховані деталі та знаходить зачіпки там, де інші заходять у глухий кут. Але це далеко не все, за що глядачі полюбили цей серіал.

Також Новини.LIVE повідомляли, як у серіалі "Несамовита" агентка ФБР Еліс Блек розслідує серію вбивств чоловіків, за якими стоїть загадкова жінка. Та підозрювана щоразу випереджає слідство, а розслідування поступово переростає у протистояння, у якому для агентки ставки стають дедалі вищими.