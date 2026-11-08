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Головна Кіно Детектив, який розмовляє з привидами: чим інтригує серіал "Бальтазар"

Детектив, який розмовляє з привидами: чим інтригує серіал "Бальтазар"

Ua ru
8 листопада 2026 12:10
Французька альтернатива "Шерлоку": детектив, у якому герой спілкується з привидами Новини.LIVE
Головний герой серіалу "Бальтазар". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Якщо вам подобаються серіали "Шерлок" і "Люцифер", спробуйте подивитися французький серіал "Бальтазар" (Balthazar). Його головний герой — талановитий судмедексперт, який дратує колег своєю поведінкою, зате помічає деталі, важливі для розслідувань. А ще він розмовляє з померлими, уявляючи, що вони можуть розповісти про власну загибель.

Новини.LIVE розповість, про що серіал "Бальтазар".

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Рафаель Бальтазар знає про людське тіло майже все. Він здатний відновити картину злочину за слідами, які інші фахівці могли б пропустити, і знайти відповідь там, де розслідування зайшло в глухий кут. Проте працювати з ним непросто: Рафаель самовпевнений, любить провокувати людей і не надто переймається службовими правилами.

Його напарницею стає капітан поліції Елен Бах. Вона звикла відповідати за свої рішення, дотримуватися порядку й контролювати роботу команди. Бальтазар же поводиться так, ніби жодні правила його не стосуються. Елен доводиться миритися з його витівками, адже талант судмедексперта не раз допомагає вийти на слід убивці.

Їхні суперечки — одна з найцікавіших частин серіалу. Елен не збирається захоплено дивитися на Рафаеля щоразу, коли той демонструє свою проникливість. Вона може поставити його на місце, заперечити йому або нагадати, що розслідування не обертається навколо однієї людини. 

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Як Бальтазар розмовляє з померлими

У Рафаеля є незвична навичка: він бачить померлих і розмовляє з ними. У морзі жертви ніби повертаються до життя, коментують події та допомагають йому подумки відтворити обставини власної смерті. Це не класична містика, де герой отримує надприродні підказки. Радше глядачеві показують, як працює його уява, коли він складає докупи деталі справи.

Такий прийом відрізняє "Бальтазара" від звичайних поліцейських процедурних драм. Щоправда, не кожне розслідування однаково захоплює, а особисті переживання головного героя часом відсувають кримінальну історію на другий план.

За зовнішньою зухвалістю Рафаеля ховається людина, яка пережила важку втрату й не може просто залишити минуле позаду. Тому його жарти та провокації — не лише спосіб розважити глядача. У них відчувається характер людини, яка не завжди знає, як впоратися із власними почуттями.

Скільки сезонів має "Бальтазар"

Французький кримінальний серіал налічує п'ять сезонів і 38 епізодів. Історія завершена, тож можна дивитися її без побоювань, що нові серії роками залишатимуться невідомими. "Бальтазар" підійде тим, кому цікаві не лише загадки вбивств, а й герої зі складними характерами. 

Раніше ми писали про шість культових детективних серіалів із рейтингом 8+ на IMDb. У списку — "Декстер", "Менталіст" та ще чотири проєкти з героями, за якими цікаво спостерігати не менше, ніж за самими розслідуваннями.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому любителям британських детективів варто придивитися до серіалу "Вінтер", у якому лише шість серій. Судмедексперт Ітан Вінтер допомагає поліції розслідувати складні злочини, але власна трагедія не дає йому спокою: чоловік роками намагається з’ясувати правду про смерть близької людини.

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Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець

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