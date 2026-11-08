Главный герой сериала "Бальтазар". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Если вам нравятся сериалы "Шерлок" и "Люцифер", попробуйте посмотреть французский сериал "Бальтазар" (Balthazar). Его главный герой — талантливый судмедэксперт, который раздражает коллег своим поведением, зато замечает детали, важные для расследований. А еще он разговаривает с умершими, представляя, что они могут рассказать о своей гибели.

Новини.LIVE расскажет, о чем сериал "Бальтазар".

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Рафаэль Бальтазар знает о человеческом теле почти все. Он способен восстановить картину преступления по следам, которые другие специалисты могли бы упустить, и найти ответ там, где расследование зашло в тупик. Однако работать с ним непросто: Рафаэль самоуверен, любит провоцировать людей и не слишком заботится о служебных правилах.

Его напарницей становится капитан полиции Элен Бах. Она привыкла отвечать за свои решения, соблюдать порядок и контролировать работу команды. Бальтазар же ведет себя так, будто никакие правила его не касаются. Элен приходится мириться с его выходками, ведь талант судебно-медицинского эксперта не раз помогает выйти на след убийцы.

Их споры — одна из самых интересных частей сериала. Элен не собирается восторженно смотреть на Рафаэля каждый раз, когда тот демонстрирует свою проницательность. Она может поставить его на место, возразить ему или напомнить, что расследование не вращается вокруг одного человека.

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Как Бальтазар разговаривает с умершими

У Рафаэля есть необычная способность: он видит умерших и разговаривает с ними. В морге жертвы словно возвращаются к жизни, комментируют события и помогают ему мысленно воссоздать обстоятельства собственной смерти. Это не классическая мистика, где герой получает сверхъестественные подсказки. Скорее зрителю показывают, как работает его воображение, когда он складывает воедино детали дела.

Такой прием отличает "Бальтазара" от обычных полицейских процедурных драм. Правда, не каждое расследование одинаково увлекательно, а личные переживания главного героя порой отодвигают криминальную историю на второй план.

За внешней дерзостью Рафаэля скрывается человек, переживший тяжелую утрату и не способный просто оставить прошлое позади. Поэтому его шутки и провокации — не только способ развлечь зрителя. В них чувствуется характер человека, который не всегда знает, как справиться со своими чувствами.

Сколько сезонов у "Бальтазара"

Французский криминальный сериал насчитывает пять сезонов и 38 эпизодов. История завершена, поэтому можно смотреть сериал, не опасаясь, что новые серии годами останутся неизвестными. "Бальтазар" подойдет тем, кому интересны не только загадки убийств, но и герои со сложными характерами.

Ранее мы писали о шести культовых детективных сериалах с рейтингом 8+ на IMDb. В списке — "Декстер", "Менталист" и еще четыре проекта с героями, за которыми интересно наблюдать не меньше, чем за самими расследованиями.

Также Новини.LIVE сообщали, почему любителям британских детективов стоит присмотреться к сериалу "Винтер", в котором всего шесть серий. Судебно-медицинский эксперт Итан Уинтер помогает полиции расследовать сложные преступления, но собственная трагедия не дает ему покоя: мужчина годами пытается выяснить правду о смерти близкого человека.