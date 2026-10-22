Главный герой сериала "Винтер". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Иногда раскрывать чужие убийства гораздо проще, чем разобраться с трагедией, изменившей собственную жизнь. В британском сериале "Винтер" судмедэксперт Итан Уинтер помогает полиции находить ответы на самые сложные вопросы, но сам годами не может выяснить правду о смерти близкого человека. Сериал состоит всего из шести серий, которые уже доступны для просмотра.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале подробнее.

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О чем сериал "Винтер"

Итан Уинтер умеет замечать то, мимо чего другие проходят, не задерживаясь. Его аналитические способности помогают восстанавливать картину преступлений и находить зацепки там, где расследование заходит в тупик. Вместе с инспектором Лорен Белл он работает над делами об убийствах, пытаясь понять, что на самом деле произошло с жертвами.

Но есть одна история, которую Итан не может оставить в прошлом. Много лет назад погиб близкий ему человек, а обстоятельства этого убийства до сих пор остаются нераскрытыми. Чем больше новых дел проходит через его руки, тем чаще работа возвращает его к собственному прошлому. Именно в этом и заключается главная интрига сериала.

Итан привык искать доказательства, сопоставлять факты и отбрасывать предположения, которые не выдерживают проверки. Но когда речь идет о личной трагедии, сохранять хладнокровие гораздо сложнее. Здесь недостаточно профессиональных навыков: нужно еще и решиться узнать правду, какой бы она ни оказалась.

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Британский детектив "Винтер" вышел 30 сентября 2026 года на телеканале ITV и стриминговой платформе ITVX. Главную роль исполнил Ричард Армитидж, известный зрителям по драматическим и детективным проектам.

Интересные факты о сериале

По сюжету события разворачиваются в английском Бристоле, однако значительную часть материала снимали в Бельгии. Работа над проектом началась в феврале 2026 года. Одной из локаций стала заброшенная психиатрическая больница посреди леса. Во время съемок в очень жаркий день Ричард Армитидж заказал для всей команды фургон с мороженым. Небольшой жест, который наверняка оценили люди, вынужденные работать далеко не в самых комфортных условиях.

А для работы над эпизодами с телами погибших использовали реалистичные полноразмерные манекены. Внутри некоторых из них находились живые актеры, которым приходилось часами оставаться неподвижными на секционных столах. По имеющимся данным, отдельные сцены требовали до 12 часов такой работы.

Ранее мы писали о культовых детективах, в которых расследования принимают неожиданный поворот. Подозрительный сосед, опасная игра с Ганнибалом Лектером, коррупция в полиции и чемодан с деньгами в пустыне — каждая история имеет свою загадку и держит интригу до самого финала.

Также Новини.LIVE сообщали о лучших проектах 2000-х, которые в свое время собирали зрителей у экранов. Патрик Джейн из "Менталиста", Ричард Касл и Темперанс Бреннан из "Костей" раскрывали преступления каждый по-своему, а их персонажи сделали эти истории узнаваемыми даже спустя годы.