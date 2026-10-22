Головний герой серіалу "Вінтер". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Іноді розкривати чужі вбивства значно простіше, ніж розібратися з трагедією, яка змінила власне життя. У британському серіалі "Вінтер" судмедексперт Ітан Вінтер допомагає поліції знаходити відповіді на найскладніші запитання, але сам роками не може з’ясувати правду про смерть близької людини. Історія складається лише з шести серій, які вже доступні до перегляду.

Новини.LIVE розповість про цей серіал детальніше.

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Про що серіал "Вінтер"

Ітан Вінтер уміє помічати те, повз що інші проходять, не затримуючись. Його аналітичні здібності допомагають відновлювати картину злочинів і знаходити зачіпки там, де розслідування заходить у глухий кут. Разом з інспекторкою Лорен Белл він працює над справами про вбивства, намагаючись зрозуміти, що насправді сталося з жертвами.

Та є одна історія, яку Ітан не може залишити позаду. Багато років тому загинула близька йому людина, а обставини цього вбивства досі залишаються нерозкритими. Чим більше нових справ проходить через його руки, тим частіше робота повертає його до власного минулого. Власне у цьому й полягає головна інтрига серіалу.

Ітан звик шукати докази, зіставляти факти й відкидати припущення, які не витримують перевірки. Але коли йдеться про особисту трагедію, зберігати холодну голову значно важче. Тут недостатньо професійних навичок: потрібно ще й наважитися дізнатися правду, якою б вона не виявилася.

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Британський детектив "Вінтер" вийшов 30 вересня 2026 року на телеканалі ITV та стримінговій платформі ITVX. Головну роль виконав Річард Армітедж, відомий глядачам за драматичними й детективними проєктами.

Цікаві факти про серіал

За сюжетом події розгортаються в англійському Бристолі, проте значну частину матеріалу знімали в Бельгії. Робота над проєктом розпочалася в лютому 2026 року. Однією з локацій стала закинута психіатрична лікарня посеред лісу. Під час зйомок в дуже спекотний день Річард Армітедж замовив для всієї команди фургон із морозивом. Невеликий жест, який напевно оцінили люди, змушені працювати далеко не в найкомфортніших умовах.

А для роботи над епізодами з тілами загиблих використовували реалістичні повнорозмірні муляжі. Усередині деяких із них перебували живі актори, яким доводилося годинами залишатися нерухомими на секційних столах. За наявними відомостями, окремі сцени вимагали до 12 годин такої роботи.

Раніше ми писали про культові детективи, у яких розслідування набувають несподіваного повороту. Підозрілий сусід, небезпечна гра з Ганнібалом Лектером, корупція в поліції та валіза з грошима в пустелі — кожна історія має власну загадку й тримає інтригу до фіналу.

Також Новини.LIVE повідомляли про кращі проєкти 2000-х, які свого часу збирали глядачів біля екранів. Патрік Джейн із "Менталіста", Річард Касл і Темперанс Бреннан із "Кісток" розкривали злочини кожен по-своєму, а їхні характери зробили ці історії впізнаваними навіть через роки.