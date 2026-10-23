Патрік Джейн і Тереза Лісбон з серіалу "Менталіст". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

У деяких серіалах цікаво стежити не тільки за розвитком справи, а й за ходом думок головного героя. Він помічає те, чого не бачать інші, знаходить суперечності в чужих словах і складає докупи факти, які на перший погляд ніяк не пов’язані між собою. Саме так працюють Патрік Джейн, Грегорі Хаус та інші персонажі, чий гострий розум допомагає їм виходити зі складних ситуацій.

Новини.LIVE розповість про культові серіали, де головний герой може мислити нестандартно.

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"Менталіст"

Патрік Джейн працює незалежним консультантом Каліфорнійського бюро розслідувань. Він допомагає агентам розкривати тяжкі злочини завдяки спостережливості та вмінню помічати найдрібніші деталі. Щоправда, його методи не завжди відповідають правилам, а поведінка часто дратує колег.

Зокрема, старша агентка Тереза Лісбон не в захваті від його манери працювати: їй доводиться визнавати успіхи Джейна, хоча його самовпевненість, театральність і звичка нехтувати правилами регулярно стають приводом для суперечок.

"Доктор Хаус"

Грегорі Хаус — талановитий лікар, який береться за складні випадки, коли інші не можуть визначити причину хвороби. Він шукає відповіді там, де звичні методи не дають результату, і часто ставить під сумнів думки колег.

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Водночас характер Хауса, його особисті проблеми та залежність від ліків ускладнюють стосунки з людьми. Попри конфлікти й небажання дотримуватися правил, він серйозно ставиться до діагностики та прагне з’ясувати, що насправді відбувається з пацієнтами.

"Теорія брехні"

Кел Лайтман — фахівець із виявлення обману, який допомагає правоохоронцям розбиратися у складних справах. Він уважно стежить за поведінкою людей, аналізує вирази обличчя, жести та інтонації. Навіть незначна зміна в голосі чи рухах може привернути його увагу. Лайтман досліджує не лише ознаки брехні, а й причини, через які люди приховують правду. Завдяки знанням людської поведінки він може помічати невідповідності у свідченнях і допомагати слідчим з’ясувати обставини справи.

"Білий комірець"

Ніл Кеффрі — талановитий шахрай, якого затримав агент ФБР Пітер Берк. Ніл тікає з в’язниці, сподіваючись знайти свою кохану Кейт, але зрештою знову опиняється під контролем правоохоронців. Тоді Берк пропонує йому угоду: замість повернення до в’язниці Кеффрі допомагатиме ФБР розслідувати злочини.

Його знання світу шахрайства, вміння переконувати людей і розпізнавати чужі хитрощі стають у пригоді агентам. Ніл виходить на свободу, але мусить носити електронний браслет і працювати під наглядом Берка у відділі, який займається злочинами так званих білих комірців. Так колишній злочинець стає помічником агента, який колись його спіймав.

"Форс-мажори"

Майк Росс мріяв про кар’єру юриста, однак через помилку втратив можливість закінчити коледж. Попри відсутність юридичного диплома, він має виняткову пам’ять і вміє швидко засвоювати великі обсяги інформації. Випадкова зустріч із Гарві Спектером, одним із найуспішніших адвокатів, дає йому шанс потрапити у світ великого права.

Гарві вирішує найняти Майка, хоча той не має необхідної освіти. Разом вони беруться за складні юридичні справи, шукають слабкі місця в позиціях опонентів і намагаються знайти вихід навіть тоді, коли ситуація здається безнадійною.

Раніше ми писали про детективні серіали, в яких цікаво стежити за головними героями від першої до останньої серії. На глядачів чекають сучасний Шерлок Холмс, заплутані вбивства та слідчі, яким доводиться шукати відповіді не лише в матеріалах справи, а й у людській поведінці.

Також Новини.LIVE повідомляли про подальшу долю серіалу "Менталіст". Після фіналу у 2015 році минуло понад десять років, але у 2026-му серіал знову привернув увагу глядачів завдяки появі на Netflix у кількох країнах.