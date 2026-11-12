Кіра Найтлі у фільмі "Офіційні таємниці". Фото: скриншот з відео, YouTube

Один із найвідоміших убивць в американській історії десятиліттями залишав поліції зашифровані листи й безкарно зникав. В іншій справі жінка витратила майже все доросле життя, щоб витягнути брата з в'язниці, а британська перекладачка поставила під загрозу власну свободу через один секретний документ. Ці історії лягли в основу чотирьох фільмів, після перегляду яких хочеться дізнатися, чим усе закінчилося насправді.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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"Зодіак" (2007)

Наприкінці 1960-х років мешканці Північної Каліфорнії жили в страху перед убивцею, який називав себе Зодіаком. Він нападав на людей, надсилав листи до редакцій газет і залишав у них зашифровані послання. Поліція намагалася його знайти, але кожна нова зачіпка лише додавала запитань.

У фільмі Девіда Фінчера за цією справою стежать журналіст Пол Ейвері та карикатурист Роберт Грейсміт. Останній спершу просто цікавиться листами вбивці, але згодом починає самостійно вивчати матеріали розслідування. Він настільки захоплюється пошуками, що це позначається і на його стосунках із близькими. Тим часом поліція перевіряє підозрюваних, однак знайти достатньо доказів не вдається. Особу Зодіака офіційно так і не встановили.

"Спогади про вбивство" (2003)

У 1986 році в південнокорейському місті Хвасон знайшли тіло жінки, а згодом почали з'являтися нові жертви. Поліція не могла зрозуміти, хто стоїть за вбивствами. Пон Джун Хо показує роботу слідчих, які намагаються знайти вбивцю, але не завжди знають, як правильно шукати докази. Місцеві детективи покладаються на інтуїцію та часом не гребують силою, тоді як слідчий із Сеула намагається перевіряти кожну версію. На момент виходу фільму справжній убивця залишався невідомим. Лише у 2019 році завдяки аналізу ДНК вдалося встановити, що за вбивствами стояв Лі Чхун Дже.

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"Вирок" (2010)

Коли Кенні Вотерса засудили до довічного ув'язнення за вбивство, його сестра Бетті Енн не повірила у винуватість брата. Вона не була юристкою й майже нічого не знала про судову систему, але вирішила самостійно розібратися в матеріалах справи. З часом це стало справою всього її життя.

Бетті Енн повернулася до навчання, закінчила юридичний факультет і стала адвокаткою. Вона роками шукала докази, які могли б змінити рішення суду, та зрештою домоглася проведення ДНК-тестування. Результати допомогли довести невинуватість Кенні, який провів за ґратами 18 років. У фільмі Тоні Голдвіна роль Бетті Енн виконала Гіларі Свонк. Особливо вражає те, скільки часу жінка витратила на боротьбу за брата, хоча ніхто не міг гарантувати їй успіх.

"Офіційні таємниці" (2019)

У 2003 році перекладачка британської розвідки Кетрін Ган отримала доступ до документа, який її неабияк занепокоїв. У ньому американська АНБ просила допомогти зібрати інформацію про представників шести країн у Раді Безпеки ООН. Такі відомості могли використати, щоб схилити їх до підтримки вторгнення в Ірак.

Кетрін вирішила не залишати цю інформацію всередині спецслужби й передала документ журналістам The Observer. Після публікації почався гучний скандал, а саму перекладачку заарештували за розголошення державної таємниці. Їй загрожувало покарання, але до суду справа не дійшла — обвинувачення зняли. У фільмі Ґевіна Гуда Кетрін Ган зіграла Кіра Найтлі.

Раніше ми писали про те, як у маленькому приморському містечку, де всі знають одне одного, стається вбивство дитини. Під час розслідування спливають подробиці, про які сусіди воліли б мовчати, а підозра поступово падає на тих, від кого її найменше очікують. Британський серіал "Вбивство на пляжі" має три сезони й тримає інтригу не лише навколо особи злочинця, а й навколо таємниць кожного героя.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у "Справжньому детективі" та "Великій маленькій брехні" за кримінальними історіями ховається значно більше, ніж пошук винного. Цим вони і подобаються глядачам. Але є ще п’ять серіалів, у яких детективна лінія так само тісно переплетена з непростими історіями персонажів.