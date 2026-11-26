Герои сериала "К востоку от Эдема". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Экранизация одного из самых известных романов Джона Стейнбека с Флоренс Пью в главной роли охватила несколько поколений семьи Трасков. Семь серий подошли к концу, но зрители не спешат прощаться с героями и хотят знать, вернется ли история на экраны. Разбираемся, есть ли основания ждать второго сезона и что может помешать продолжению.

Новини.LIVE расскажет, планирует ли Netflix вернуться к этой истории.

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Будет ли второй сезон "К востоку от Эдема"

По состоянию на ноябрь 2026 года Netflix не объявлял о втором сезоне. И это не тот случай, когда платформа просто делает паузу, чтобы оценить просмотры и решить судьбу проекта. "К востоку от Эдема" с самого начала задумывался как мини-сериал из семи эпизодов, а не как история, рассчитанная на несколько сезонов.

Премьера всех серий состоялась 1 октября 2026 года. При этом нет ни подтверждения новых съемок, ни информации о сценарии продолжения. Поэтому даты выхода второго сезона пока тоже нет.

Главное препятствие для продолжения — сам литературный первоисточник. Зои Казан взялась за роман Стейнбека не для того, чтобы растянуть его на несколько лет, а чтобы рассказать историю нескольких поколений одной семьи. В отличие от фильма ее деда Элиа Казана 1955 года, новая экранизация уделяет больше внимания всей семейной саге.

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Почему финал намекает на завершение истории

Последний эпизод получил название "Timshel". Это слово имеет особое значение для романа: оно связано с правом человека самостоятельно выбирать между добром и злом. Им же завершается книга Стейнбека.

Такой финал вряд ли случаен. Авторы довели экранизацию до ключевой идеи первоисточника, а значит, для прямого продолжения им пришлось бы самостоятельно придумывать события, которых в романе нет.

Особый интерес вызывает персонаж Флоренс Пью — Кэти Эймс. Актриса также стала исполнительным продюсером сериала. Ее героиня получила гораздо больше внимания, чем в предыдущих экранизациях, и стала одной из центральных фигур повествования. Однако даже популярность персонажа не означает, что для нее подготовят отдельную историю.

Может ли Netflix изменить планы

Полностью исключать такой сценарий не стоит: стриминговые платформы уже не раз возвращались к проектам, которые изначально имели статус мини-сериалов. Но в случае со Стейнбеком продолжение потребовало бы особой осторожности. Теоретически Netflix мог бы рассказать о дальнейшей жизни Трасков или превратить проект в антологию с другой семейной историей. Однако ни один из этих вариантов пока не подтвержден.

Скорее всего, "К востоку от Эдема" останется завершенной экранизацией классического романа. И, возможно, это правильное решение, ведь не каждая удачная история нуждается в еще одном сезоне только потому, что зрителям не хочется прощаться с героями.

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