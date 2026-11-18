Герои сериала "Земля греха". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

В небольшом шведском городке находят мертвым подростка, а следы приводят полицию к семье, в которой годами накапливались обиды и тайны. В сериале "Земля греха" на Netflix расследование постепенно превращается в погружение в чужие семейные конфликты. Пяти серий хватит, чтобы узнать, чем закончится эта мрачная история.

Новини.LIVE расскажет о ней подробнее.

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Почему стоит посмотреть сериал "Земля греха"

События разворачиваются в шведской провинции, где происходит убийство подростка. Мальчика находят возле фермерского дома, а обстоятельства его смерти сразу вызывают немало вопросов. Расследование поручают детективу Дани, которая приезжает на место событий вместе с молодым коллегой Маликом — недавним выпускником полицейской академии.

Сначала перед ними — обычное, на первый взгляд, уголовное расследование. Однако очень скоро становится ясно, что в этой истории не все так просто. Следы ведут к семье, члены которой давно враждуют между собой. За внешним спокойствием фермерского хозяйства скрываются давние обиды, неразрешенные конфликты и секреты, о которых никто не спешит рассказывать полиции.

Ситуацию осложняет патриарх семьи. Он не собирается спокойно наблюдать за тем, как посторонние люди вмешиваются в семейные дела, и начинает давить на следователей. Дане и Малике приходится не только искать улики, но и разбираться в отношениях между людьми, каждый из которых может знать больше, чем говорит.

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Чем интересен детектив от Netflix

Главную роль в сериале исполнила Криста Косонен. Ее героиня Дана — не идеальный детектив с безупречным самообладанием. Она уставшая, порой резкая, но не отступает от дела, даже когда расследование затрагивает ее лично. Именно эта связь с событиями придает истории еще один эмоциональный слой.

"Земля греха" (2026) — пятисерийный шведский мини-сериал режиссера Петера Гренлунда. Один эпизод длится примерно 40–42 минуты, поэтому на весь сезон уйдет чуть больше трех часов.

Не стоит ждать от него непрерывных погонь или неожиданных поворотов каждые несколько минут. Это мрачная криминальная история, в которой важны не только поиски убийцы, но и то, что годами происходило за закрытыми дверями одного дома.

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