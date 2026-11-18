Герої серіалу "Земля гріха". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

У невеликому шведському містечку знаходять мертвим підлітка, а сліди приводять поліцію до родини, де роками накопичувалися образи й таємниці. У серіалі "Земля гріха" на Netflix розслідування поступово перетворюється на занурення в чужі сімейні конфлікти. П'ять серій вистачить, щоб дізнатися, чим закінчиться ця похмура історія.

Новини.LIVE розповість детальніше про неї.

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Чому варто подивитися серіал "Земля гріха"

Події розгортаються у шведській провінції, де стається вбивство підлітка. Хлопця знаходять біля фермерського будинку, а обставини його смерті одразу викликають чимало запитань. Розслідування доручають детективці Дані, яка приїжджає на місце подій разом із молодим колегою Маліком — нещодавнім випускником поліцейської академії.

Спочатку перед ними звичайне, на перший погляд, кримінальне розслідування. Проте дуже швидко стає зрозуміло, що в цій історії не все так просто. Сліди ведуть до родини, члени якої давно ворогують між собою. За зовнішнім спокоєм фермерського господарства ховаються давні образи, непроговорені конфлікти та секрети, про які ніхто не поспішає розповідати поліції.

Ситуацію ускладнює патріарх родини. Він не збирається спокійно спостерігати за тим, як сторонні люди втручаються в сімейні справи, і починає тиснути на слідчих. Дані та Маліку доводиться не лише шукати докази, а й розбиратися у стосунках між людьми, кожен із яких може знати більше, ніж говорить.

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Чим цікавий детектив від Netflix

Головну роль у серіалі виконала Кріста Косонен. Її героїня Дана — не ідеальна детективка з бездоганною витримкою. Вона втомлена, часом різка, але не відступає від справи, навіть коли розслідування зачіпає її особисто. Саме цей зв'язок із подіями додає історії ще одного емоційного шару.

"Земля гріха" (2026) — п'ятисерійний шведський мінісеріал режисера Петера Ґрьонлунда. Один епізод триває приблизно 40–42 хвилини, тому на весь сезон знадобиться трохи більше трьох годин.

Не варто чекати від нього безперервних погонь чи несподіваних поворотів кожні кілька хвилин. Це похмура кримінальна історія, у якій важливі не лише пошуки вбивці, а й те, що роками відбувалося за зачиненими дверима одного будинку.

Раніше ми писали про те, що хоч історію Белли Свон та Едварда Каллена вже розповідали на екрані, але тепер у знайомого сюжету буде інший оповідач. Netflix замовив два сезони анімаційного серіалу "Сонце опівночі" за романом Стефані Маєр, у якому події "Сутінків" покажуть з погляду Едварда. До створення проєкту долучилася й сама письменниця, а розрахований він на дорослу аудиторію.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у кримінальному трилері "Нажива" Роберт Паттінсон опиниться перед вибором, від якого залежатиме не лише успіх операції. Фільм режисера "Міста Бога" вийде на Netflix у січні 2027 року.