Головна героїня фільму "Неймовірне". Фото: скриншот з відео, YouTube

У детективах найцікавіше починається тоді, коли звична версія подій раптом перестає складатися. Зникнення людини, давнє вбивство чи справа, яку роками не могли розкрити, — за кожною такою історією стоїть загадка, до якої хочеться докопатися. На Netflix є чимало коротких детективних серіалів, і деякі з них цілком заслуговують на вечір перед екраном.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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"Сумую за тобою" (2025)

Детективний трилер за романом Гарлана Кобена

Одинадцять років тому наречений детективки Кет Донован безслідно зник. Відтоді вона так і не змогла отримати відповіді на запитання, що сталося з Джошем і чому він раптово зник із її життя. Та коли Кет реєструється в застосунку для знайомств і несподівано бачить там його фотографію, минуле, яке вона намагалася залишити позаду, знову дається взнаки.

Знахідка змушує жінку переглянути все, у що вона вірила. Пошуки колишнього нареченого поступово приводять її до інших таємниць, зокрема пов'язаних із нерозкритим убивством батька.

"Земля гріха" (2026)

Шведський кримінальний мінісеріал

У невеликому шведському містечку знаходять мертвим підлітка на ім'я Сілас. За розслідування береться детективка Дана, якій допомагає молодий поліцейський Малік. Для неї ця справа не зовсім звичайна: загиблий був їй особисто знайомий.

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Пошуки вбивці приводять напарників до родини, між членами якої давно триває запекла ворожнеча. Її очільник Еліс не збирається чекати, поки поліція знайде винного, і ставить Дані ультиматум: якщо вона не розкриє злочин, він сам візьметься за правосуддя. Тепер слідчим доведеться не лише з'ясувати, що сталося із Сіласом, а й розібратися в конфліктах, які ця родина приховувала роками. У серіалі п'ять епізодів.

"Утікай" (2026)

Детективний трилер за романом Гарлана Кобена

Успішний бізнесмен Саймон Грін звик до того, що в його житті все під контролем. Але донька Пейдж тікає з дому, і звичний світ чоловіка руйнується. Після тривалих пошуків він випадково знаходить дівчину в міському парку. Пейдж перебуває в тяжкому стані, до того ж поруч із нею незнайомі люди. Спроба батька повернути доньку додому закінчується насильством, а сама дівчина знову зникає.

Та Саймон не збирається здаватися. Він знайомиться з людьми, які можуть допомогти знайти Пейдж, і поступово дізнається про її життя те, чого навіть не підозрював. Паралельно поліція розслідує вбивство, а обставини справи дедалі тісніше пов'язуються з родиною Грінів.

"ДНК вбивці" (2025)

Шведська кримінальна драма на основі реальних подій

У 2004 році шведське місто Лінчепінг сколихнуло подвійне вбивство. Загинули восьмирічний хлопчик і жінка, а поліції так і не вдалося швидко встановити особу нападника. Розслідування тривало роками, але справа залишалася нерозкритою. Здавалося, шансів знайти вбивцю майже не залишилося.

Ситуація змінилася, коли до роботи долучився генеалог Пер Шельунд. Він допоміг слідчому Джону використати генетичні дані та дослідження родинних зв'язків, щоб вийти на слід злочинця. Саме цей підхід зрештою дав результат: через 16 років після трагедії поліція встановила особу вбивці.

"Неймовірне" (2019)

Кримінальна драма, заснована на реальних подіях

Підлітка Марі звинувачують у неправдивих свідченнях про зґвалтування. Поліцейські не вірять її розповіді, а близькі люди поступово починають сумніватися в тому, що вона говорить правду. Дівчина залишається сам на сам із пережитим, тоді як справжній нападник продовжує перебувати на волі.

Тим часом в іншому місті дві детективки, Грейс Расмуссен і Карен Дюваль, розслідують серію сексуальних нападів із дуже схожими обставинами. Вони починають співпрацювати й припускають, що за злочинами може стояти одна людина. Їхня робота поступово приводить до справи Марі та змушує по-новому подивитися на те, як поліція поставилася до її свідчень.

Раніше ми писали про те, що мінісеріали з завершеною історією — хороший варіант для таких вихідних: не доведеться чекати наступного сезону чи запам’ятовувати десятки сюжетних ліній. На цей випадок є ще п’ять проєктів із рейтингом понад 8 балів на IMDb, які теж можна переглянути за два дні.

Також Новини.LIVE повідомляли, що детективні романи часто отримують друге життя на екрані, але екранізації не завжди повторюють книжковий сюжет до дрібниць. Десь режисери змінюють фінал, десь інакше розставляють акценти, а іноді зберігають головну загадку майже без змін. В цьому матеріалі чотири відомі детективні історії, які можна і прочитати, і подивитися.