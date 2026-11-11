Фрагмент з фільму "Острів проклятих". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

У хорошому детективі завжди є момент, коли починаєш підозрювати всіх навколо й подумки проводити власне розслідування. Часом здогадка виявляється правильною, але частіше автори залишають найважливіші деталі наостанок. У цьому матеріалі мова піде про чотири відомі історії, які спочатку можна прочитати в книжці, а потім побачити на екрані.

Новини.LIVE пояснить, чому саме ці історії варті уваги.

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Кращі екранізації детективних романів

"Пригоди Шерлока Холмса" — Артур Конан Дойл

Почати знайомство із детективом можна зі збірок оповідань Артура Конан Дойла або повісті "Собака Баскервілів". Шерлок Холмс береться за справи, які іншим здаються безнадійними, помічає найменші дрібниці й не поспішає з висновками. А його розмови з доктором Ватсоном додають історіям особливого шарму.

Що подивитися

Серіал "Шерлок" (Sherlock, 2010–2017) від BBC з Бенедиктом Камбербетчем. Замість вікторіанської Англії — сучасний Лондон, смартфони та нові способи пошуку доказів. При цьому Холмс залишається таким, яким його знають читачі: блискучим детективом із непростим характером.

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"Вбивство у "Східному експресі"" — Агата Крісті

Один із найвідоміших романів Агати Крісті розповідає про вбивство в потязі, який через снігопад зупинився посеред дороги. Пасажири не можуть залишити вагон, а Еркюль Пуаро має з'ясувати, хто з них причетний до злочину. У кожного своя історія, і майже кожен має причину щось приховувати.

Що подивитися

Екранізацій роману кілька, але найчастіше згадують дві. Фільм Сідні Люмета 1974 року з Альбертом Фінні — класика з цікавим акторським ансамблем. Інша версія вийшла у 2017 році: її зняв Кеннет Брана, який також зіграв Пуаро. Обидва фільми дають змогу по-новому поглянути на знайому історію.

"Острів проклятих" — Денніс Лігейн

Двоє федеральних маршалів вирушають на віддалений острів, де розташована лікарня для людей із психічними розладами, які скоїли злочини. Їм потрібно знайти пацієнтку, яка загадково зникла. Спочатку все нагадує звичайне розслідування, але поступово ситуація стає дедалі дивнішою. Це той випадок, коли краще не шукати переказ фіналу до прочитання.

Що подивитися

У 2010 році Мартін Скорсезе екранізував роман, запросивши на головну роль Леонардо Ді Капріо. Фільм запам'ятовується похмурою атмосферою, дивними подіями та відчуттям, що від глядача щось приховують. А коли історія добігає кінця, багато сцен починають сприйматися зовсім інакше.

"Велика маленька брехня" — Ліян Моріарті

У центрі роману — кілька жінок, які живуть у благополучному приморському містечку. Їх об'єднують діти, школа, знайомства та проблеми, про які не заведено говорити вголос. На початку читач дізнається, що сталося вбивство, але особи загиблого та винуватця залишаються невідомими. Тож за звичайними побутовими розмовами поступово відкривається зовсім інша історія.

Що подивитися

Серіал HBO "Велика маленька брехня" (2017–2019) з Різ Візерспун, Ніколь Кідман і Лорою Дерн. Власне акторський склад — одна з причин подивитися цю екранізацію.

Раніше ми писали про те, як у маленькому Бродчерчі, де всі знають одне одного, знаходять тіло 11-річного хлопчика. Розслідування поступово відкриває таємниці місцевих жителів, а трагедія змінює життя всього містечка. Цей британський серіал має три сезони й досі залишається цікавою історією для шанувальників детективів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що чому варто подивитися британський детектив "Вінтер", який вдало поєднує розслідування вбивств із особистою драмою головного героя. Судмедексперт Ітан Вінтер допомагає поліції розкривати складні справи, але сам не може відпустити загадкову смерть близької людини. У серіалі лише шість серій, тож історію можна переглянути за один вечір.