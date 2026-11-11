Фрагмент из фильма "Остров проклятых". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

В хорошем детективе всегда бывает момент, когда начинаешь подозревать всех вокруг и мысленно проводить собственное расследование. Иногда догадка оказывается верной, но чаще авторы оставляют самые важные детали напоследок. В этом материале речь пойдет о четырех известных историях, которые сначала можно прочитать в книге, а потом увидеть на экране.

Новини.LIVE объяснят, почему именно эти истории заслуживают внимания.

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Лучшие экранизации детективных романов

"Приключения Шерлока Холмса" — Артур Конан Дойл

Начать знакомство с детективом можно со сборников рассказов Артура Конан Дойла или повести "Собака Баскервилей". Шерлок Холмс берется за дела, которые другим кажутся безнадежными, замечает мельчайшие детали и не спешит с выводами. А его разговоры с доктором Ватсоном придают историям особый шарм.

Что посмотреть

Сериал "Шерлок" (Sherlock, 2010–2017) от BBC с Бенедиктом Камбербэтчем. Вместо викторианской Англии — современный Лондон, смартфоны и новые способы поиска улик. При этом Холмс остается таким, каким его знают читатели: блестящим детективом с непростым характером.

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"Убийство в „Восточном экспрессе“" — Агата Кристи

Один из самых известных романов Агаты Кристи рассказывает об убийстве в поезде, который из-за снегопада остановился посреди пути. Пассажиры не могут покинуть вагон, а Эркюль Пуаро должен выяснить, кто из них причастен к преступлению. У каждого своя история, и почти у каждого есть причина что-то скрывать.

Что посмотреть

Экранизаций романа несколько, но чаще всего упоминают две. Фильм Сидни Люмета 1974 года с Альбертом Финни — классика с интересным актерским ансамблем. Другая версия вышла в 2017 году: ее снял Кеннет Брана, который также сыграл Пуаро. Оба фильма позволяют по-новому взглянуть на знакомую историю.

"Остров проклятых" — Деннис Лигейн

Два федеральных маршала отправляются на отдаленный остров, где расположена больница для людей с психическими расстройствами, совершивших преступления. Им нужно найти пациентку, которая загадочным образом исчезла. Сначала все напоминает обычное расследование, но постепенно ситуация становится все более странной. Это тот случай, когда лучше не искать спойлеры финала до просмотра.

Что посмотреть

В 2010 году Мартин Скорсезе экранизировал роман, пригласив на главную роль Леонардо Ди Каприо. Фильм запоминается мрачной атмосферой, странными событиями и ощущением, что от зрителя что-то скрывают. А когда история подходит к концу, многие сцены начинают восприниматься совсем по-другому.

"Большая маленькая ложь" — Лиан Мориарти

В центре романа — несколько женщин, живущих в благополучном приморском городке. Их объединяют дети, школа, знакомства и проблемы, о которых не принято говорить вслух. В начале читатель узнает, что произошло убийство, но личности погибшего и виновного остаются неизвестными. Поэтому за обычными бытовыми разговорами постепенно раскрывается совсем другая история.

Что посмотреть

Сериал HBO "Большая маленькая ложь" (2017–2019) с Риз Уизерспун, Николь Кидман и Лорой Дерн. Собственно, актерский состав — одна из причин посмотреть эту экранизацию.

Ранее мы писали о том, как в маленьком Бродчерче, где все знают друг друга, находят тело 11-летнего мальчика. Расследование постепенно раскрывает тайны местных жителей, а трагедия меняет жизнь всего городка. Этот британский сериал насчитывает три сезона и до сих пор остается интересной историей для поклонников детективов.

Также Новини.LIVE сообщали, почему стоит посмотреть британский детектив "Винтер", который удачно сочетает расследование убийств с личной драмой главного героя. Судебно-медицинский эксперт Итан Уинтер помогает полиции раскрывать сложные дела, но сам не может смириться с загадочной смертью близкого человека. В сериале всего шесть серий, поэтому его можно посмотреть за один вечер.