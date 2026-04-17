Фильмы-детективы в стиле Агаты Кристи: 3 лучшие истории

Герои фильма "Как они бегут".

Детективы, созданные по мотивам историй Агаты Кристи, давно стали отдельным явлением. Все из-за ее умения закрутить сюжет так, что к финалу почти невозможно составить правильную картину. Именно поэтому фильмы с подобной атмосферой так легко затягивают.

И если кажется, что уже пересмотрены все экранизации, есть еще несколько лент, которые дают тот же эффект — редакция Новини.LIVE расскажет о них.

Фильмы, которые похожи на детективы Агаты Кристи

"Госфорд Парк" (2001)

События разворачиваются в Англии 30-х годов в большом поместье, куда съезжаются представители аристократии. На первый взгляд — обычный светский визит. Но за этой идеальной картинкой скрывается другая реальность: прислуга, которая знает о своих хозяевах больше, чем кажется. Когда хозяина находят мертвым, становится очевидно, что мотив мог быть у любого, и не все здесь так просто, как казалось сначала.

"Как они бегут" (2022)

Преступление происходит прямо во время театрального представления. За дело берется инспектор вместе с молодой напарницей. Они пытаются разобраться в случившемся, но ситуация быстро запутывается еще больше. Каждый новый факт только добавляет вопросов, а сами герои постепенно оказываются в центре этой истории, где уже сложно понять, кто охотник, а кто — жертва.

"Приглашение на убийство"

Несколько незнакомцев получают приглашение в изолированное поместье на острове. Они соглашаются, даже не догадываясь, что именно там начнет раскрываться истинная причина их встречи. С каждым новым событием становится понятно, что никто здесь не случайный, и за каждым стоит нечто большее, чем просто любопытство или стечение обстоятельств.

