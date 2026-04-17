Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Детективные фильмы в стиле Агаты Кристи с непредсказуемым сюжетом

Детективные фильмы в стиле Агаты Кристи с непредсказуемым сюжетом

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 10:09
Фильмы-детективы в стиле Агаты Кристи: 3 лучшие истории
Герои фильма "Как они бегут". Кадр из видео

Детективы, созданные по мотивам историй Агаты Кристи, давно стали отдельным явлением. Все из-за ее умения закрутить сюжет так, что к финалу почти невозможно составить правильную картину. Именно поэтому фильмы с подобной атмосферой так легко затягивают.

И если кажется, что уже пересмотрены все экранизации, есть еще несколько лент, которые дают тот же эффект — редакция Новини.LIVE расскажет о них.

Фильмы, которые похожи на детективы Агаты Кристи

"Госфорд Парк" (2001)

События разворачиваются в Англии 30-х годов в большом поместье, куда съезжаются представители аристократии. На первый взгляд — обычный светский визит. Но за этой идеальной картинкой скрывается другая реальность: прислуга, которая знает о своих хозяевах больше, чем кажется. Когда хозяина находят мертвым, становится очевидно, что мотив мог быть у любого, и не все здесь так просто, как казалось сначала.

"Как они бегут" (2022)

Читайте также:

Преступление происходит прямо во время театрального представления. За дело берется инспектор вместе с молодой напарницей. Они пытаются разобраться в случившемся, но ситуация быстро запутывается еще больше. Каждый новый факт только добавляет вопросов, а сами герои постепенно оказываются в центре этой истории, где уже сложно понять, кто охотник, а кто — жертва.

"Приглашение на убийство"

Несколько незнакомцев получают приглашение в изолированное поместье на острове. Они соглашаются, даже не догадываясь, что именно там начнет раскрываться истинная причина их встречи. С каждым новым событием становится понятно, что никто здесь не случайный, и за каждым стоит нечто большее, чем просто любопытство или стечение обстоятельств.

Ранее мы писали о том, какие детективные сериалы 2025 года обязательны к просмотру, если любите интересные и запутанные сюжеты. В подборке ленты, о которых говорили больше всего.

Также Новини.LIVE сообщали об одном из самых популярных детективов на Netflix. Речь о мини-сериале, который посмотрели более 100 миллионов зрителей.

Агата Кристи детектив лучшие фильмы
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Автор:
Юлия Хивренко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации