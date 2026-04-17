Фільми-детективи у стилі Агати Крісті: 3 найкращі історії

Герої фільму "Як вони біжать". Кадр з відео

Детективи, створені за мотивами історій Агати Крісті, давно стали окремим явищем. Усе через її вміння закрутити сюжет так, що до фіналу майже неможливо скласти правильну картину. Саме тому фільми з подібною атмосферою так легко затягують.

І якщо здається, що вже переглянуто всі екранізації, є ще кілька стрічок, які дають той самий ефект — редакція Новини.LIVE розповість про них.

Фільми, які схожі на детективи Агати Крісті

"Госфорд Парк" (2001)

Події розгортаються в Англії 30-х років у великому маєтку, куди з’їжджаються представники аристократії. На перший погляд — звичайний світський візит. Але за цією ідеальною картинкою ховається інша реальність: прислуга, яка знає про своїх господарів більше, ніж здається. Коли господаря знаходять мертвим, стає очевидно, що мотив міг бути у будь-кого, і не все тут так просто, як здавалося спочатку.

"Як вони біжать" (2022)

Злочин стається просто під час театральної вистави. За справу береться інспектор разом із молодою напарницею. Вони намагаються розібратися в тому, що сталося, але ситуація швидко заплутується ще більше. Кожен новий факт тільки додає питань, а самі герої поступово опиняються в центрі цієї історії, де вже складно зрозуміти, хто мисливець, а хто — жертва.

"Запрошення на вбивство"

Кілька незнайомців отримують запрошення до ізольованого маєтку на острові. Вони погоджуються, навіть не здогадуючись, що саме там почне розкриватися справжня причина їхньої зустрічі. З кожною новою подією стає зрозуміло, що ніхто тут не випадковий, і за кожним стоїть щось більше, ніж просто цікавість чи збіг обставин.

Раніше ми писали про те, які детективні серіали 2025 року обов'язкові до перегляду, якщо любите цікаві і заплутані сюжети. В добірці стрічки, про які говорили найбільше.

Також Новини.LIVE повідомляли про один з найпопулярніших детективів на Netflix. Мова про мінісеріали, який подивилися понад 100 мільйонів глядачів.