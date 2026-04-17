Фільми-детективи у стилі Агати Крісті: 3 найкращі історії

Детективні фільми у стилі Агати Крісті з непередбачуваним сюжетом
Детективи, створені за мотивами історій Агати Крісті, давно стали окремим явищем. Усе через її вміння закрутити сюжет так, що до фіналу майже неможливо скласти правильну картину. Саме тому фільми з подібною атмосферою так легко затягують.
І якщо здається, що вже переглянуто всі екранізації, є ще кілька стрічок, які дають той самий ефект — редакція Новини.LIVE розповість про них.
Фільми, які схожі на детективи Агати Крісті
"Госфорд Парк" (2001)
Події розгортаються в Англії 30-х років у великому маєтку, куди з’їжджаються представники аристократії. На перший погляд — звичайний світський візит. Але за цією ідеальною картинкою ховається інша реальність: прислуга, яка знає про своїх господарів більше, ніж здається. Коли господаря знаходять мертвим, стає очевидно, що мотив міг бути у будь-кого, і не все тут так просто, як здавалося спочатку.
"Як вони біжать" (2022)
Злочин стається просто під час театральної вистави. За справу береться інспектор разом із молодою напарницею. Вони намагаються розібратися в тому, що сталося, але ситуація швидко заплутується ще більше. Кожен новий факт тільки додає питань, а самі герої поступово опиняються в центрі цієї історії, де вже складно зрозуміти, хто мисливець, а хто — жертва.
"Запрошення на вбивство"
Кілька незнайомців отримують запрошення до ізольованого маєтку на острові. Вони погоджуються, навіть не здогадуючись, що саме там почне розкриватися справжня причина їхньої зустрічі. З кожною новою подією стає зрозуміло, що ніхто тут не випадковий, і за кожним стоїть щось більше, ніж просто цікавість чи збіг обставин.
Читайте Новини.LIVE!