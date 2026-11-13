Главная героиня фильма "Невероятное". Фото: скриншот из видео, YouTube

В детективах самое интересное начинается тогда, когда привычная версия событий вдруг перестает сходиться. Исчезновение человека, давнее убийство или дело, которое годами не могли раскрыть, — за каждой такой историей стоит загадка, до которой хочется докопаться. На Netflix есть немало коротких детективных сериалов, и некоторые из них вполне заслуживают того, чтобы провести вечер перед экраном.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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"Скучаю по тебе" (2025)

Детективный триллер по роману Гарлана Кобена

Одиннадцать лет назад жених детектива Кэт Донован бесследно исчез. С тех пор она так и не смогла получить ответы на вопросы, что случилось с Джошем и почему он внезапно исчез из ее жизни. Но когда Кэт регистрируется в приложении для знакомств и неожиданно видит там его фотографию, прошлое, которое она пыталась оставить позади, снова дает о себе знать.

Эта находка заставляет женщину переосмыслить все, во что она верила. Поиски бывшего жениха постепенно приводят ее к другим тайнам, в частности связанным с нераскрытым убийством отца.

"Земля греха" (2026)

Шведский криминальный мини-сериал

В небольшом шведском городке находят мертвым подростка по имени Силас. Расследованием занимается детектив Дана, которой помогает молодой полицейский Малик. Для нее это дело не совсем обычное: погибший был ей лично знаком.

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Поиски убийцы приводят напарников к семье, между членами которой давно идет ожесточенная вражда. Ее глава Элис не собирается ждать, пока полиция найдет виновного, и ставит Дане ультиматум: если она не раскроет преступление, он сам возьмется за правосудие. Теперь следователям предстоит не только выяснить, что случилось с Силасом, но и разобраться в конфликтах, которые эта семья скрывала годами. В сериале пять эпизодов.

"Убегай" (2026)

Детективный триллер по роману Харлана Кобена

Успешный бизнесмен Саймон Грин привык к тому, что в его жизни все под контролем. Но дочь Пейдж сбегает из дома, и привычный мир мужчины рушится. После длительных поисков он случайно находит девушку в городском парке. Пейдж находится в тяжелом состоянии, к тому же рядом с ней незнакомые люди. Попытка отца вернуть дочь домой заканчивается насилием, а сама девушка снова исчезает.

Но Саймон не собирается сдаваться. Он знакомится с людьми, которые могут помочь найти Пейдж, и постепенно узнает о ее жизни то, о чем даже не подозревал. Параллельно полиция расследует убийство, а обстоятельства дела всё теснее связываются с семьёй Гринов.

"ДНК убийцы" (2025)

Шведская криминальная драма, основанная на реальных событиях

В 2004 году шведский город Линчепинг потрясло двойное убийство. Погибли восьмилетний мальчик и женщина, а полиции так и не удалось быстро установить личность нападавшего. Расследование длилось годами, но дело оставалось нераскрытым. Казалось, шансов найти убийцу почти не осталось.

Ситуация изменилась, когда к работе подключился генеалог Пер Шельунд. Он помог следователю Джону использовать генетические данные и исследования родственных связей, чтобы выйти на след преступника. Именно этот подход в конечном итоге дал результат: спустя 16 лет после трагедии полиция установила личность убийцы.

"Невероятное" (2019)

Криминальная драма, основанная на реальных событиях

Подростка Мари обвиняют в ложных показаниях об изнасиловании. Полицейские не верят ее рассказу, а близкие постепенно начинают сомневаться в том, что она говорит правду. Девушка остаётся наедине со своим пережитым, в то время как настоящий насильник продолжает находиться на свободе.

Тем временем в другом городе две детективы, Грейс Расмуссен и Карен Дюваль, расследуют серию сексуальных нападений с очень похожими обстоятельствами. Они начинают сотрудничать и предполагают, что за преступлениями может стоять один человек. Их работа постепенно приводит к делу Мари и заставляет по-новому взглянуть на то, как полиция отнеслась к её показаниям.

Ранее мы писали о том, что мини-сериалы с завершенной историей — хороший вариант для таких выходных: не придется ждать следующего сезона или запоминать десятки сюжетных линий. На этот случай есть еще пять проектов с рейтингом более 8 баллов на IMDb, которые тоже можно посмотреть за два дня.

Также Новини.LIVE сообщали, что детективные романы часто обретают вторую жизнь на экране, но экранизации не всегда повторяют книжный сюжет до мелочей. То режиссеры меняют финал, то по-другому расставляют акценты, а иногда сохраняют главную загадку почти без изменений. В этом материале представлены четыре известные детективные истории, которые можно и прочитать, и посмотреть.