Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино На один вечер: лучшие мини-сериалы 2026 года, которые не отпускают

На один вечер: лучшие мини-сериалы 2026 года, которые не отпускают

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 09:55
Лучшие мини-сериалы 2026 года: подборка на вечер (рейтинг и описание)
Фрагмент сериала из "ВДС Сент-Луис". Кадр из видео

В пятничный вечер хочется найти что-то интересное, чтобы не растягивать удовольствие на месяцы. Если вы не готовы подписываться на бесконечные сериалы, то обратите внимание на свежие мини-сериалы 2026-го. Каждая из этих историй имеет логичный финал, а главное помещается в одни выходные.

Новини.LIVE расскажет о четырех вариантах мини-сериалов под разное настроение.

Грязные дела

Настоящий подарок для тех, кто любит британские детективы. Действия происходят в тихой деревне в Оксфордшире, где единственным событием за год обычно становится ярмарка. Но когда двое местных видят, как в реке массово дохнет рыба, они решают разобраться. Ответы водоканалов звучат слишком подозрительно, и обычное любопытство перерастает в настоящую войну с корпорацией. Самое интересное то, что это не просто выдумка сценаристов, а история на реальных событиях.

  • Рейтинг IMDB: 8.6

Чудо-человек

Саймон Уильямс — типичный актер-неудачник, которого выставили из сериала и бросила девушка. Кажется, дно уже близко, но судьба сводит его с эксцентричным Тревором Слеттери. На горизонте появляется шанс всей жизни — сняться в ремейке культового фильма о супергерое. Ирония в том, что Саймон сам имеет сверхспособности, но вынужден их прятать. Почему? Потому что в Голливуде реальная суперсила может стать крестом на карьере.

  • Рейтинг IMDB: 7.4

ВДС Сент-Луис

Здесь все начинается как добрая драма о мужской дружбе, а заканчивается трагически. Телевизионный синоптик Кларк едва не погибает во время шторма, но его спасает сурдопереводчик Флойд. Мужчины сближаются, делятся семейными проблемами, и Кларк советует другу установить приложение для "экспериментов" в браке. Это сериал о том, как один неверный клик может изменить все навсегда.

Читайте также:
  • Рейтинг IMDB: 7.2

Малкольм в центре внимания: Жизнь все еще несправедлива

Если вы скучали по культовому семейству из нулевых, то это возвращение именно для вас. Малкольм вырос, сам стал отцом, но хаоса в его жизни не становится меньше. На этот раз причиной головной боли становится 40-летие свадьбы Гала и Лоис. Приготовьтесь к истерикам, неловким ситуациям и тому самому фирменному юмору, который доказывает: годы проходят, а некоторые семьи никогда не меняются.

  • Рейтинг IMDB: 6.9


Ранее мы писали об одном из самых популярных детективных мини-сериалов, которые можно посмотреть на Netflix. Он остается среди самых обсуждаемых проектов платформы.

Также мы сообщали, какие еще мини-сериалы на Netflix могут вас приятно удивить.

2026 год новый сериал интересные минисериалы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации