Лучшие мини-сериалы 2026 года: подборка на вечер (рейтинг и описание)

В пятничный вечер хочется найти что-то интересное, чтобы не растягивать удовольствие на месяцы. Если вы не готовы подписываться на бесконечные сериалы, то обратите внимание на свежие мини-сериалы 2026-го. Каждая из этих историй имеет логичный финал, а главное помещается в одни выходные.

Новини.LIVE расскажет о четырех вариантах мини-сериалов под разное настроение.

Грязные дела

Настоящий подарок для тех, кто любит британские детективы. Действия происходят в тихой деревне в Оксфордшире, где единственным событием за год обычно становится ярмарка. Но когда двое местных видят, как в реке массово дохнет рыба, они решают разобраться. Ответы водоканалов звучат слишком подозрительно, и обычное любопытство перерастает в настоящую войну с корпорацией. Самое интересное то, что это не просто выдумка сценаристов, а история на реальных событиях.

Рейтинг IMDB: 8.6

Чудо-человек

Саймон Уильямс — типичный актер-неудачник, которого выставили из сериала и бросила девушка. Кажется, дно уже близко, но судьба сводит его с эксцентричным Тревором Слеттери. На горизонте появляется шанс всей жизни — сняться в ремейке культового фильма о супергерое. Ирония в том, что Саймон сам имеет сверхспособности, но вынужден их прятать. Почему? Потому что в Голливуде реальная суперсила может стать крестом на карьере.

Рейтинг IMDB: 7.4

ВДС Сент-Луис

Здесь все начинается как добрая драма о мужской дружбе, а заканчивается трагически. Телевизионный синоптик Кларк едва не погибает во время шторма, но его спасает сурдопереводчик Флойд. Мужчины сближаются, делятся семейными проблемами, и Кларк советует другу установить приложение для "экспериментов" в браке. Это сериал о том, как один неверный клик может изменить все навсегда.

Рейтинг IMDB: 7.2

Малкольм в центре внимания: Жизнь все еще несправедлива

Если вы скучали по культовому семейству из нулевых, то это возвращение именно для вас. Малкольм вырос, сам стал отцом, но хаоса в его жизни не становится меньше. На этот раз причиной головной боли становится 40-летие свадьбы Гала и Лоис. Приготовьтесь к истерикам, неловким ситуациям и тому самому фирменному юмору, который доказывает: годы проходят, а некоторые семьи никогда не меняются.

Рейтинг IMDB: 6.9



