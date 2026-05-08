Найкращі мінісеріали 2026 року: добірка на вечір (рейтинг та опис)

У п’ятничний вечір хочеться знайти щось цікаве, щоб не розтягувати задоволення на місяці. Якщо ви не готові підписуватися на нескінченні серіали, то зверніть увагу на свіжі мінісеріали 2026-го. Кожна з цих історій має логічний фінал, а головне поміщається в одні вихідні.

Новини.LIVE розповість про чотири варіанти мінісеріалів під різний настрій.

Брудні справи

Справжній подарунок для тих, хто любить британські детективи. Дії відбуваються у тихому селі в Оксфордширі, де єдиною подією за рік зазвичай стає ярмарок. Але коли двоє місцевих бачать, як у річці масово дохне риба, вони вирішують розібратися. Відповіді водоканалів звучать надто підозріло, і звичайна цікавість переростає у справжню війну з корпорацією. Найцікавіше те, що це не просто вигадка сценаристів, а історія на реальних подіях.

Рейтинг IMDB: 8.6

Диво-людина

Саймон Вільямс — типовий актор-невдаха, якого виставили з серіалу і кинула дівчина. Здається, дно вже близько, але доля зводить його з ексцентричним Тревором Слеттері. На горизонті з'являється шанс усього життя — знятися у ремейкі культового фільму про супергероя. Іронія в тому, що Саймон сам має надздібності, але змушений їх ховати. Чому? Бо в Голлівуді реальна суперсила може стати хрестом на кар'єрі.

Рейтинг IMDB: 7.4

ВДС Сент-Луїс

Тут усе починається як добра драма про чоловічу дружбу, а закінчується трагічно. Телевізійний синоптик Кларк ледь не гине під час шторму, але його рятує сурдоперекладач Флойд. Чоловіки зближуються, діляться сімейними проблемами, і Кларк радить другу встановити додаток для "експериментів" у шлюбі. Це серіал про те, як один невірний клік може змінити все назавжди.

Рейтинг IMDB: 7.2

Малкольм у центрі уваги: Життя все ще несправедливе

Якщо ви сумували за культовим сімейством із нульових, то це повернення саме для вас. Малкольм виріс, сам став батьком, але хаосу в його житті не меншає. Цього разу причиною головного болю стає 40-річчя весілля Гала та Лоїс. Приготуйтеся до істерик, незручних ситуацій і того самого фірмового гумору, який доводить: роки минають, а деякі родини ніколи не змінюються.

Рейтинг IMDB: 6.9



