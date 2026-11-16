Роберт Паттінсон в новому фільмі. Фото: Instagram/netflixua

У новому трилері Дензел Вашингтон очолить команду грабіжників, Роберт Паттінсон опиниться перед непростим вибором, а Дейзі Едгар-Джонс зіграє дівчину, через яку ретельно продуманий план може піти шкереберть. У січні 2027 року на глядачів чекає кримінальний трилер "Нажива" від режисера "Міста Бога". І хоча історія починається з підготовки пограбування, не все в ній буде таким, як здається на перший погляд.

Новини.LIVE розповість про цю історії детальніше.

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Фільм "Нажива"

Головний герой — Ноа, колишній армійський капітан, якому поки не вдається знайти своє місце в цивільному житті. Ситуація змінюється, коли на нього виходить досвідчений злочинець Крістіан Картер. Він пропонує Ноа взяти участь у пограбуванні одного з найбагатших банків Мангеттена. Здавалося б, усе можна спланувати заздалегідь, але є одна проблема. Дівчина головного героя Роуз працює саме в цьому банку. Тож Ноа доведеться думати не лише про те, як виконати завдання, а й про те, чим воно може обернутися для близької людини.

Окремої уваги заслуговує спосіб подачі історії. Режисер Фернанду Мейрелліш вирішив показувати події переважно очима Ноа. Глядач не отримуватиме повної картини того, що відбувається за спинами персонажів, а знатиме лише те, що вдається з'ясувати самому герою. Такий прийом залишає простір для несподіванок і не дозволяє заздалегідь вгадати, кому можна довіряти.

Актори та команда фільму

Роль Картера дісталася Дензелу Вашингтону, якому належить зіграти досвідченого грабіжника з власними правилами. Роберт Паттінсон втілить Ноа, а його кохану Роуз зіграє Дейзі Едгар-Джонс.

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У фільмі також з'являться Данай Гуріра, Шон Гарріс, Мойсес Аріас і Джастін Кірк. За режисуру відповідає Фернанду Мейрелліш, відомий роботою над "Містом Бога" та серіалом "Два Папи". Сценарій написав Саймон Кінберг.

Коли відбудеться прем'єра

Вихід "Наживи" запланований на 15 січня 2027 року. Фільм має з'явитися в окремих кінотеатрах і на Netflix. Наразі повноцінного трейлера ще немає, однак перші кадри зі стрічки вже оприлюднили.

Для шанувальників кримінальних історій це цікавий проєкт ще й через незвичний акторський дует. Вашингтон і Паттінсон опиняться по різні боки злочинного задуму, а от чи зможе Ноа відокремити особисті почуття від небезпечної справи, стане зрозуміло після прем'єри.

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