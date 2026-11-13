Енн Гетевей у фільмі "Веріті". Фото: скриншот з відео, YouTube

Після "Веріті" складно одразу перемкнутися на іншу історію. У пам’яті залишаються дивні вчинки героїв, незручні запитання й підозра, що за звичайними словами може ховатися зовсім інша правда. Якщо хочеться ще такого перегляду, є два серіали, у яких людські таємниці виявляються значно страшнішими за перше враження.

Новини.LIVE пояснить, чим ці серіали такі особливі.

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"Психіатр по сусідству"

Мартін Марковіц звертається до психотерапевта Айзека Гершкопфа, сподіваючись нарешті розібратися зі своїми проблемами. Спочатку лікар справляє враження людини, якій можна довіритися. Він уважно слухає пацієнта, цікавиться його життям і поступово стає для нього чи не найближчою людиною. Однак за турботою ховається зовсім інше.

Айк починає втручатися в особисті справи Мартіна, віддаляє його від рідних, перебирає контроль над бізнесом і зрештою оселяється в його будинку. Межа між лікуванням і маніпуляцією зникає настільки непомітно, що пацієнт не відразу усвідомлює, наскільки далеко зайшов його психотерапевт. Серіал заснований на реальній історії та показує, як людина, якій довірили найпотаємніше, може використати це проти свого пацієнта.

"Дес"

Цей британський мінісеріал розповідає про справу Денніса Нільсена — серійного вбивці, якого затримали в Лондоні у 1983 році. Протягом кількох років він убивав чоловіків і ховав тіла у своїй квартирі. Його злочини залишалися нерозкритими, доки людські рештки не забили каналізацію будинку. Саме скарги сусідів зрештою привели поліцію до страшної знахідки.

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У центрі історії — не лише розслідування, а й розмови з самим Нільсеном. Детектив Пітер Джей намагається відновити обставини злочинів, а письменник Браян Мастерс зустрічається з убивцею, щоб зрозуміти, що стоїть за його вчинками. Найбільше враження справляє те, наскільки спокійно Нільсен розповідає про скоєне.

Раніше ми писали про те, що осінній сезон прем’єр уже в розпалі: глядачі побачили "Праймтайм" із Робертом Паттінсоном, екранізацію "Веріті" та фантастичну драму "Клара і сонце". На Netflix також вийшла кримінальна історія про Ліззі Борден. Але до кінця осені залишилася ще одна помітна прем’єра — серіал "Той, хто біжить по лезу 2099", який стартує вже скоро.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Шерлок Холмс давно став символом детективного жанру, але він далеко не єдиний розслідувач, за яким цікаво спостерігати. Одні покладаються на логіку й увагу до дрібниць, інші вміють читати людей і помічати те, що вислизає від колег. Ще п’ять детективів із власним характером і методами роботи, які запам’ятовуються не менше за Холмса.