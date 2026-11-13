Энн Хэтэуэй в фильме "Верити". Фото: скриншот из видео, YouTube

После "Верити" сложно сразу переключиться на другую историю. В памяти остаются странные поступки героев, неудобные вопросы и подозрение, что за обычными словами может скрываться совсем другая правда. Если хочется еще такого просмотра, есть два сериала, в которых человеческие тайны оказываются гораздо страшнее, чем кажется на первый взгляд.

Новини.LIVE объяснит, чем эти сериалы так особенны.

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"Психиатр по соседству"

Мартин Марковиц обращается к психотерапевту Айзеку Гершкопфу, надеясь наконец разобраться со своими проблемами. Сначала врач производит впечатление человека, которому можно довериться. Он внимательно слушает пациента, интересуется его жизнью и постепенно становится для него едва ли не самым близким человеком. Однако за заботой скрывается совсем другое.

Айк начинает вмешиваться в личные дела Мартина, отдаляет его от родных, берет под свой контроль бизнес и в конце концов поселяется в его доме. Грань между лечением и манипуляцией стирается настолько незаметно, что пациент не сразу осознает, как далеко зашел его психотерапевт. Сериал основан на реальной истории и показывает, как человек, которому доверили самое сокровенное, может использовать это против своего пациента.

"Дес"

Этот британский мини-сериал рассказывает о деле Денниса Нильсена — серийного убийцы, задержанного в Лондоне в 1983 году. В течение нескольких лет он убивал мужчин и прятал тела в своей квартире. Его преступления оставались нераскрытыми, пока человеческие останки не забили канализацию дома. Именно жалобы соседей в конце концов привели полицию к ужасающей находке.

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В центре истории — не только расследование, но и беседы с самим Нильсеном. Детектив Питер Джей пытается восстановить обстоятельства преступлений, а писатель Брайан Мастерс встречается с убийцей, чтобы понять, что стоит за его поступками. Больше всего впечатляет то, насколько спокойно Нильсен рассказывает о содеянном.

Ранее мы писали о том, что осенний сезон премьер уже в разгаре: зрители увидели "Прайм-тайм" с Робертом Паттинсоном, экранизацию "Верити" и фантастическую драму "Клара и солнце". На Netflix также вышла криминальная история о Лиззи Борден. Но до конца осени осталась еще одна заметная премьера — сериал "Бегущий по лезвию 2099", который стартует уже скоро.

Также Новини.LIVE сообщали, что Шерлок Холмс давно стал символом детективного жанра, но он далеко не единственный сыщик, за которым интересно наблюдать. Одни полагаются на логику и внимание к мелочам, другие умеют читать людей и замечать то, что ускользает от коллег. Еще пять детективов со своим характером и методами работы, которые запоминаются не меньше, чем Холмс.