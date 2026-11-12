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Головна Кіно Не зовсім та історія Скруджа, до якої всі звикли: у кіно вийшла нова стрічка

Не зовсім та історія Скруджа, до якої всі звикли: у кіно вийшла нова стрічка

Ua ru
12 листопада 2026 11:38
"Скрудж і духи Різдва" з Джонні Деппом: чим може здивувати новинка в кіно Новини.LIVE
Джонні Депп у ролі Скруджа. Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Відомого американського актора Джонні Деппа буде непросто впізнати в новому різдвяному фільмі: заради ролі актора змінили до невпізнання. Він зіграв одного з найвідоміших літературних скнар — Ебенезера Скруджа з повісті Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня". На глядачів чекає незвична версія класичної історії, у якій святкова атмосфера поступається місцем похмурому фентезі та містичним подіям.

Новини.LIVE розповість, що відомо про стрічку, хто ще з'явиться на екрані та коли чекати прем'єру.

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Джонні Депп у ролі Скруджа: що відомо про новий фільм

Для нової роботи Деппу довелося змінити не лише звичний одяг, а й зачіску. Замість темного волосся, з яким глядачі звикли бачити актора, — скуйовджені сиві пасма, що додають його герою похмурого вигляду. Артиста можна буде побачити у фільмі в чорному циліндрі, довгому пальті та з тростиною. Саме таким постає Скрудж у знайомій багатьом історії, хоча цього разу на глядачів чекає дещо інше прочитання класики.

Фільм "Скрудж і духи Різдва" заснований на повісті Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня", яку письменник опублікував ще 1843 року.

  • У центрі сюжету — Ебенезер Скрудж, заможний чоловік, який не любить витрачати гроші й не надто переймається чужими проблемами. Напередодні Різдва на нього чекає незвичайна подорож: три духи покажуть чоловікові його минуле, теперішнє та майбутнє. Ця зустріч змусить Скруджа подивитися на власне життя інакше. Щоправда, цього разу мандрівка обіцяє бути не просто повчальною, а й доволі моторошною.

Перший трейлер уже дає зрозуміти, що звичної різдвяної казки чекати не варто. В одній зі сцен Скрудж буквально провалюється у своє ліжко. Цей епізод нагадує культовий момент із фільму жахів "Жах на вулиці В'язів" 1984 року, в якому Джонні Депп дебютував у кіно. Тоді його персонажа також затягнуло в матрац. Схоже, режисер Тай Вест, відомий своїми роботами в жанрі жахів, вирішив додати до знайомої історії чимало моторошних сцен.

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Прем'єра фільму "Скрудж і духи Різдва" запланована на 12 листопада 2026 року. Тож цього разу знайома різдвяна повість може постати перед аудиторією не як затишна казка про диво, а як похмура історія про людину, якій доведеться зіткнутися з власними страхами та помилками.

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фільм Джонні Депп драма фантастика на що піти в кіно
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець

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