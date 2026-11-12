Джонни Депп в роли Скруджа. Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Известного американского актера Джонни Деппа будет непросто узнать в новом рождественском фильме: ради роли актера преобразили до неузнаваемости. Он сыграл одного из самых известных литературных скряг — Эбенезера Скруджа из повести Чарльза Диккенса "Рождественская песня". Зрителей ждет необычная версия классической истории, в которой праздничная атмосфера уступает место мрачному фэнтези и мистическим событиям.

Новини.LIVE расскажут, что известно о фильме, кто еще появится на экране и когда ждать премьеру.

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Джонни Депп в роли Скруджа: что известно о новом фильме

Для новой работы Деппу пришлось сменить не только привычную одежду, но и прическу. Вместо темных волос, с которыми зрители привыкли видеть актера, — взъерошенные седые пряди, придающие его герою мрачный вид. Артиста можно будет увидеть в фильме в черном цилиндре, длинном пальто и с тростью. Именно таким предстает Скрудж в знакомой многим истории, хотя на этот раз зрителей ждет несколько иное прочтение классики.

Фильм "Скрудж и духи Рождества" основан на повести Чарльза Диккенса "Рождественская песня", которую писатель опубликовал еще в 1843 году.

В центре сюжета — Эбенезер Скрудж, состоятельный человек, который не любит тратить деньги и не слишком переживает из-за чужих проблем. Накануне Рождества его ждет необычное путешествие: три духа покажут мужчине его прошлое, настоящее и будущее. Эта встреча заставит Скруджа по-другому взглянуть на собственную жизнь. Правда, на этот раз путешествие обещает быть не просто поучительным, но и довольно жутким.

Первый трейлер уже дает понять, что привычной рождественской сказки ждать не стоит. В одной из сцен Скрудж буквально проваливается в свою кровать. Этот эпизод напоминает культовый момент из фильма ужасов "Ужас на улице Вязов" 1984 года, в котором Джонни Депп дебютировал в кино. Тогда его персонажа тоже затянуло в матрас. Похоже, режиссер Тай Уэст, известный своими работами в жанре ужасов, решил добавить в знакомую историю немало жутких сцен.

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Премьера фильма "Скрудж и духи Рождества" запланирована на 12 ноября 2026 года. Так что на этот раз знакомая рождественская повесть может предстать перед зрителями не как уютная сказка о чуде, а как мрачная история о человеке, которому придется столкнуться со своими страхами и ошибками.

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