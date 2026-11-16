Роберт Паттинсон в новом фильме. Фото: Instagram/netflixua

В новом триллере Дензел Вашингтон возглавит команду грабителей, Роберт Паттинсон окажется перед непростым выбором, а Дейзи Эдгар-Джонс сыграет девушку, из-за которой тщательно продуманный план может пойти наперекосяк. В январе 2027 года зрителей ждет криминальный триллер "Нажива" от режиссера "Города Бога". И хотя история начинается с подготовки ограбления, не все в ней будет таким, как кажется на первый взгляд.

Новини.LIVE расскажут об этой истории подробнее.

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Фильм "Нажива"

Главный герой — Ноа, бывший армейский капитан, которому пока не удается найти свое место в гражданской жизни. Ситуация меняется, когда к нему обращается опытный преступник Кристиан Картер. Он предлагает Ноа принять участие в ограблении одного из самых богатых банков Манхэттена. Казалось бы, все можно спланировать заранее, но есть одна проблема. Девушка главного героя Роуз работает именно в этом банке. Поэтому Ноа придется думать не только о том, как выполнить задание, но и о том, чем оно может обернуться для близкого человека.

Отдельного внимания заслуживает способ подачи истории. Режиссер Фернанду Мейреллиш решил показывать события преимущественно глазами Ноа. Зритель не получит полной картины того, что происходит за спинами персонажей, а будет знать только то, что удается выяснить самому герою. Такой прием оставляет пространство для неожиданностей и не позволяет заранее угадать, кому можно доверять.

Актеры и съемочная группа

Роль Картера досталась Дензелу Вашингтону, которому предстоит сыграть опытного грабителя со своими собственными правилами. Роберт Паттинсон воплотит на экране Ноа, а его возлюбленную Роуз сыграет Дейзи Эдгар-Джонс.

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В фильме также появятся Данай Гурира, Шон Харрис, Мойсес Ариас и Джастин Кирк. За режиссуру отвечает Фернандо Мейреллиш, известный работой над "Городом Бога" и сериалом "Два Папы". Сценарий написал Саймон Кинберг.

Когда состоится премьера

Выход "Наживы" запланирован на 15 января 2027 года. Фильм должен появиться в отдельных кинотеатрах и на Netflix. Пока полноценного трейлера еще нет, однако первые кадры из картины уже обнародовали.

Для поклонников криминальных историй этот проект интересен еще и благодаря необычному актерскому дуэту. Вашингтон и Паттинсон окажутся по разные стороны преступного замысла, а вот сможет ли Ноа отделить личные чувства от опасного дела, станет ясно после премьеры.

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