Netflix снял сериал о том, о чем подростки не всегда говорят вслух
Подростковые сериалы обычно рассказывают о первой любви, дружбе, соперничестве и поиске себя. Но новый проект от Netflix "Тело" (The Body) предлагает несколько иную историю: католическая школа, сатанинские обряды, скрытые желания и девушки, которые постепенно теряют контроль над собой. Здесь найдется место и черному юмору, и мистическим событиям, и ностальгии по нулевым.
Новини.LIVE расскажет о других особенностях этого сериала.
О чем рассказывает сериал "Тело"
События сериала разворачиваются во время Хэллоуина 2004 года в католической школе небольшого американского городка. Главные героини истории — участницы танцевальной команды Lions. Девушки носят велюровые костюмы Juicy Couture, не выходят из дома без блеска для губ и мечтают о красивой школьной жизни. На их вечеринку в заброшенном монастыре приглашают даже Лисбет — девушку, которая держится в стороне от компании.
Однако вечер быстро превращается в нечто гораздо более странное. После наркотиков и сатанинского обряда одна из участниц теряет сознание, а между девушками начинают происходить непонятные вещи. То, что сначала напоминает обычные подростковые конфликты, постепенно приобретает жуткий оттенок.
Квинн Шепард, выступившая в этом сериале в качестве режиссера, не ограничивается мистикой. За странными событиями скрываются темы религиозного воспитания, чувства вины, сексуальности и страха быть не такой, как все. Девушки пытаются разобраться в собственных желаниях, но среда, в которой они растут, не слишком способствует откровенности. Именно поэтому их поступки порой кажутся бессмысленными или чрезмерными.
Чем "Тело" отличается от других подростковых драм
Несмотря на сложные темы, сериал вовсе не пытается быть поучительным. Ведь здесь много черного юмора, абсурдных ситуаций и сцен, которые сложно воспринимать всерьез. Например, во время одной из вечеринок девушки наперебой признаются в своих секретах — от невинных до откровенно шокирующих.
В "Теле" восемь серий, и финал оставляет возможность для продолжения, хотя Netflix пока официально не объявлял о втором сезоне. Зрители уже обсуждают будущее проекта на Reddit. И хотя говорить о продолжении пока рано, первый сезон точно запоминается. "Тело" стоит посмотреть тем, кому надоели однотипные истории о школьной любви и хочется чего-то гораздо более необычного.
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