Фрагмент из сериала "Тело". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Подростковые сериалы обычно рассказывают о первой любви, дружбе, соперничестве и поиске себя. Но новый проект от Netflix "Тело" (The Body) предлагает несколько иную историю: католическая школа, сатанинские обряды, скрытые желания и девушки, которые постепенно теряют контроль над собой. Здесь найдется место и черному юмору, и мистическим событиям, и ностальгии по нулевым.

Новини.LIVE расскажет о других особенностях этого сериала.

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О чем рассказывает сериал "Тело"

События сериала разворачиваются во время Хэллоуина 2004 года в католической школе небольшого американского городка. Главные героини истории — участницы танцевальной команды Lions. Девушки носят велюровые костюмы Juicy Couture, не выходят из дома без блеска для губ и мечтают о красивой школьной жизни. На их вечеринку в заброшенном монастыре приглашают даже Лисбет — девушку, которая держится в стороне от компании.

Однако вечер быстро превращается в нечто гораздо более странное. После наркотиков и сатанинского обряда одна из участниц теряет сознание, а между девушками начинают происходить непонятные вещи. То, что сначала напоминает обычные подростковые конфликты, постепенно приобретает жуткий оттенок.

Квинн Шепард, выступившая в этом сериале в качестве режиссера, не ограничивается мистикой. За странными событиями скрываются темы религиозного воспитания, чувства вины, сексуальности и страха быть не такой, как все. Девушки пытаются разобраться в собственных желаниях, но среда, в которой они растут, не слишком способствует откровенности. Именно поэтому их поступки порой кажутся бессмысленными или чрезмерными.

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Несмотря на сложные темы, сериал вовсе не пытается быть поучительным. Ведь здесь много черного юмора, абсурдных ситуаций и сцен, которые сложно воспринимать всерьез. Например, во время одной из вечеринок девушки наперебой признаются в своих секретах — от невинных до откровенно шокирующих.

В "Теле" восемь серий, и финал оставляет возможность для продолжения, хотя Netflix пока официально не объявлял о втором сезоне. Зрители уже обсуждают будущее проекта на Reddit. И хотя говорить о продолжении пока рано, первый сезон точно запоминается. "Тело" стоит посмотреть тем, кому надоели однотипные истории о школьной любви и хочется чего-то гораздо более необычного.

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