Netflix зняв серіал про те, про що підлітки не завжди говорять уголос
Підліткові серіали зазвичай розповідають про перше кохання, дружбу, суперництво та пошуки себе. Але новий проєкт від Netflix "Тіло" (The Body) пропонує дещо іншу історію: католицька школа, сатанинські обряди, приховані бажання та дівчата, які поступово втрачають контроль над собою. Тут відведе місце і чорному гумору, і містичним подіям, і ностальгії за нульовими.
Новини.LIVE розповість про інші особливості цього серіалу.
Про що розповідає серіал "Тіло"
Події серіалу розгортаються під час Гелловіну 2004 року в католицькій школі невеликого американського містечка. Головні героїні історії — учасниці танцювальної команди Lions. Дівчата носять велюрові костюми Juicy Couture, не виходять з дому без блиску для губ і мріють про красиве шкільне життя. На їхню вечірку в покинутому монастирі запрошують навіть Лісбет — дівчину, яка тримається осторонь компанії.
Однак вечір швидко перетворюється на щось значно дивніше. Після наркотиків і сатанинського обряду одна з учасниць непритомніє, а між дівчатами починають відбуватися незрозумілі речі. Те, що спочатку нагадує звичайні підліткові конфлікти, поступово набуває моторошного забарвлення.
Квінн Шепард, яка виступила в цьому серіалі в якості режисера, не обмежується містикою. За дивними подіями ховаються теми релігійного виховання, почуття провини, сексуальності та страху бути не такою, як усі. Дівчата намагаються розібратися у власних бажаннях, але середовище, в якому вони ростуть, не надто сприяє відвертості. Саме тому їхні вчинки часом здаються безглуздими або надмірними.
Чим "Тіло" відрізняється від інших підліткових драм
Попри складні теми, серіал зовсім не намагається бути повчальним. Адже тут багато чорного гумору, абсурдних ситуацій і сцен, які складно сприймати серйозно. Наприклад, під час однієї з вечірок дівчата навперебій зізнаються у своїх таємницях — від невинних до відверто шокуючих.
У "Тіла" вісім серій і фінал залишає можливість для продовження, хоча Netflix поки офіційно не оголошував про другий сезон. Глядачі вже обговорюють майбутнє проєкту на Reddit. І хоча говорити про продовження зарано, перший сезон точно запам'ятовується. "Тіло" варто подивитися тим, кому набридли однакові історії про шкільне кохання і хочеться чогось значно дивнішого.
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