Фрагмент з серіалу "Тіло". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Підліткові серіали зазвичай розповідають про перше кохання, дружбу, суперництво та пошуки себе. Але новий проєкт від Netflix "Тіло" (The Body) пропонує дещо іншу історію: католицька школа, сатанинські обряди, приховані бажання та дівчата, які поступово втрачають контроль над собою. Тут відведе місце і чорному гумору, і містичним подіям, і ностальгії за нульовими.

Новини.LIVE розповість про інші особливості цього серіалу.

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Про що розповідає серіал "Тіло"

Події серіалу розгортаються під час Гелловіну 2004 року в католицькій школі невеликого американського містечка. Головні героїні історії — учасниці танцювальної команди Lions. Дівчата носять велюрові костюми Juicy Couture, не виходять з дому без блиску для губ і мріють про красиве шкільне життя. На їхню вечірку в покинутому монастирі запрошують навіть Лісбет — дівчину, яка тримається осторонь компанії.

Однак вечір швидко перетворюється на щось значно дивніше. Після наркотиків і сатанинського обряду одна з учасниць непритомніє, а між дівчатами починають відбуватися незрозумілі речі. Те, що спочатку нагадує звичайні підліткові конфлікти, поступово набуває моторошного забарвлення.

Квінн Шепард, яка виступила в цьому серіалі в якості режисера, не обмежується містикою. За дивними подіями ховаються теми релігійного виховання, почуття провини, сексуальності та страху бути не такою, як усі. Дівчата намагаються розібратися у власних бажаннях, але середовище, в якому вони ростуть, не надто сприяє відвертості. Саме тому їхні вчинки часом здаються безглуздими або надмірними.

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Чим "Тіло" відрізняється від інших підліткових драм

Попри складні теми, серіал зовсім не намагається бути повчальним. Адже тут багато чорного гумору, абсурдних ситуацій і сцен, які складно сприймати серйозно. Наприклад, під час однієї з вечірок дівчата навперебій зізнаються у своїх таємницях — від невинних до відверто шокуючих.

У "Тіла" вісім серій і фінал залишає можливість для продовження, хоча Netflix поки офіційно не оголошував про другий сезон. Глядачі вже обговорюють майбутнє проєкту на Reddit. І хоча говорити про продовження зарано, перший сезон точно запам'ятовується. "Тіло" варто подивитися тим, кому набридли однакові історії про шкільне кохання і хочеться чогось значно дивнішого.

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