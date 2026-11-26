Герої серіалу "На схід від Едему". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Екранізація одного з найвідоміших романів Джона Стейнбека з Флоренс П’ю в головній ролі охопила кілька поколінь родини Трасків. Сім серій добігли кінця, але глядачі не поспішають прощатися з героями й хочуть знати, чи повернеться історія на екрани. Розбираємося, чи є підстави чекати на другий сезон і що може завадити продовженню.

Новини.LIVE розповість, чи планує Netflix повертатися до цієї історії.

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Чи буде другий сезон "На схід від Едему"

По стану на листопада 2026 року, Netflix не оголошував про другий сезон. І це не той випадок, коли платформа просто бере паузу, щоб оцінити перегляди й вирішити долю проєкту. "На схід від Едему" від самого початку задумували як мінісеріал із семи епізодів, а не як історію з розрахунком на кілька сезонів.

Прем'єра всіх серій відбулася 1 жовтня 2026 року. Водночас немає ні підтвердження нових зйомок, ні інформації про сценарій продовження. Тож дати виходу другого сезону наразі теж не існує.

Головна перешкода для продовження — сам літературний першоджерело. Зої Казан взялася за роман Стейнбека не для того, щоб розтягнути його на кілька років, а щоб розповісти історію кількох поколінь однієї родини. На відміну від фільму її діда Еліа Казана 1955 року, нова екранізація приділяє більше уваги всій родинній сазі.

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Чому фінал натякає на завершення історії

Останній епізод отримав назву "Timshel". Це слово має особливе значення для роману: воно пов'язане з правом людини самостійно обирати між добром і злом. Ним же завершується книжка Стейнбека.

Такий фінал навряд чи випадковий. Автори довели екранізацію до ключової ідеї першоджерела, а отже, для прямого продовження їм довелося б самостійно вигадувати події, яких у романі немає.

Окремий інтерес викликає персонажка Флоренс П’ю — Кеті Еймс. Акторка також стала виконавчою продюсеркою серіалу. Її героїня отримала значно більше уваги, ніж у попередніх екранізаціях, і стала однією з центральних фігур оповіді. Проте навіть популярність персонажки не означає, що для неї приготують окрему історію.

Чи може Netflix змінити плани

Повністю виключати такий сценарій не варто: стримінгові платформи вже траплялося поверталися до проєктів, які спочатку мали статус мінісеріалів. Але у випадку зі Стейнбеком продовження потребувало б особливої обережності. Теоретично Netflix міг би розповісти про подальше життя Трасків або перетворити проєкт на антологію з іншою сімейною історією. Однак жоден із цих варіантів поки не підтверджений.

Найімовірніше, "На схід від Едему" залишиться завершеною екранізацією класичного роману. І, можливо, це правильне рішення, бо не кожна вдала історія потребує ще одного сезону лише тому, що глядачам не хочеться прощатися з героями.

Раніше ми писали про те, як смерть підлітка у шведській глибинці стає початком розслідування, яке зачіпає одразу кілька поколінь однієї родини. У серіалі Netflix "Земля гріха" за зовнішнім спокоєм маленького містечка ховаються давні образи, родинні таємниці й конфлікти, що поступово виходять назовні. П’ять серій — і глядач дізнається, хто стоїть за злочином та які секрети доведеться розкрити поліції.

Також ми повідомляли, що історію Белли Свон та Едварда Каллена знову перенесуть на екран, але цього разу глядачам покажуть події з погляду вампіра. Netflix замовив два сезони анімаційного серіалу "Сонце опівночі", створеного за однойменним романом Стефені Маєр. Особливість проєкту в тому, що він розкриє думки, почуття й переживання Едварда, які залишалися за кадром.