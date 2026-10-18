Фильмы об отношениях с насилием: 3 картины в духе "Горничной"

Фрагмент из фильма "Горничная". Фото: скриншот из видео

В начале отношения могут казаться идеальными, а сильные чувства — доказательством настоящей любви. Но со временем может случиться так, что забота сменяется контролем, а рядом с близким человеком становится страшно. О таких отношениях рассказывают фильмы об абьюзе, в которых за красивой картинкой скрываются манипуляции и насилие.

Если вам понравилась "Горничная", редакция Новини.LIVE советует обратить внимание еще на три фильма, раскрывающих эту тему с разных сторон.

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"Прошлой ночью в Сохо"

Молодая девушка, выросшая с бабушкой, переезжает в столицу, чтобы осуществить свою мечту и стать дизайнером одежды. Однако после приезда ее жизнь принимает неожиданный поворот. Девушка оказывается в центре странных событий и постепенно теряет способность различать реальность и вымысел. То, что сначала кажется необычным приключением, превращается в опасную историю, финал которой предсказать непросто.

"Свидание с монстром"

События фильма разворачиваются в 1978 году. Молодая привлекательная девушка мечтает встретить любовь, поэтому решает принять участие в популярном телевизионном шоу. Она еще не знает, чем обернется этот шаг. Вскоре судьба сводит ее с харизматичным мужчиной, который быстро завоевывает ее симпатию.

Казалось бы, пару ждет романтическая история, однако вскоре девушка узнает страшную правду о своем избраннике. Мужчина, которого она считала любимым, оказывается серийным убийцей. Теперь героев ждут тяжелые физические и психологические испытания, а их судьбы зависят от того, чем завершится это опасное знакомство.

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"Там, где поют раки"

Фильм снят по мотивам детективного романа Делии Оуэнс. События происходят в прибрежном городке Северной Каролины. В 1952 году юная Киа Кларк видит, как ее мать, страдавшая от насилия, сбегает из дома. Впоследствии ее примеру следуют старшие дети, а девушка остается с отцом.

Мужчина злоупотребляет алкоголем и ведет себя жестоко, поэтому жизнь Кии в семейном доме у болота становится настоящим испытанием. В конце концов отец тоже оставляет ее, и девушке приходится самостоятельно справляться с жизнью. Она привыкает полагаться только на собственные силы, переживает издевательства сверстников и постепенно взрослеет. Впереди ее ждет жизнь, полная неожиданных событий и тяжелых испытаний.

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