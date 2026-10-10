Лучшие фильмы 2026 года в жанре фантастика: 3 премьеры с совершенно разными сюжетами

Фрагмент из фильма "Проект Аве Мария". Фото: скриншот из видео

В 2026 году на экраны выходят "Проект Аве Мария", "Мандалорец и Грогу" и "За кулисами". Это три совершенно разные истории: в одной героя отправляют в космос из-за загадочного угасания зеёзд, в другой мандалорец и Грогу охотятся за имперским военачальником, а третья ведет в странное пространство с пустыми комнатами и бесконечными коридорами.

Новини.LIVE расскажут о сюжетах этих фильмов подробнее.

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"Проект Аве Мария"

Райлен Грейс просыпается после комы на космическом корабле. Он находится в нескольких световых годах от Земли и сначала даже не помнит, как здесь оказался. Райлен не астронавт — на Земле он работал учителем в средней школе. В то же время у мужчины есть докторская степень по молекулярной биологии, поэтому именно его знания оказываются необходимыми для чрезвычайно важной миссии.

На Земле тем временем происходит то, что может уничтожить все живое. Солнце постепенно теряет свою силу. Но проблема не ограничивается только им: звезды одна за другой начинают "гаснуть". Причина этого явления остается неизвестной, но ясно одно — если Солнце погаснет, человечество ждет катастрофа.

"Мандалорец и Грогу"

После падения Галактической Империи в галактике не наступила долгожданная спокойная жизнь. На окраинах Внешнего кольца прежний порядок окончательно исчез. Там появились новые союзы, криминальные кланы и остатки имперских сил. Мандалорец и Грогу продолжают путешествовать вместе. На этот раз они также сотрудничают с Новой Республикой. Новая миссия оказывается непростой: представительница Республики, полковник Уорд, поручает им найти опасного имперского военачальника Койна.

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Выйти на его след без посторонней помощи не удаётся. Мандалорцу и Грогу приходится договариваться с людьми, которым они совершенно не доверяют. Поиски приводят героев на территорию Хаттов, где любая информация имеет свою цену.

"За кулисами"

Представьте себе место, которого не должно существовать. Оно напоминает бесконечный лабиринт пустых комнат и коридоров, где время перестает иметь привычный смысл. Именно сюда попадает человек после случайной находки, открывающей путь к загадочным "закулисам". Сначала это место может показаться просто странной аномалией. Но со временем становится ясно, что все гораздо сложнее. Привычного мира больше нет, а каждый новый коридор может привести к очередной загадке.

Полнометражный фильм Кейна Парсонса основан на его известном интернет-феномене. Режиссер переносит идею жутких пустых офисных коридоров в формат психологического хоррора. В центре истории — страх перед неизвестным, потеря контроля и пределы человеческого восприятия.

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