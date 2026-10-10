Кращі фільми 2026 року в жанрі фантастика: 3 прем’єри з дуже різними сюжетами

Фрагмент з фільму "Проєкт Аве Марія". Фото: скриншот з відео

У 2026 році на екрани виходять "Проєкт Аве Марія", "Мандалорець і Ґроґу" та "Залаштунки". Це три зовсім різні історії: в одній героя відправляють у космос через загадкове згасання зірок, в іншій мандалорець і Ґроґу полюють на імперського воєначальника, а третя веде у дивний простір із порожніми кімнатами та нескінченними коридорами.

Новини.LIVE розповість про сюжети цих фільмів детальніше.

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"Проєкт Аве Марія"

Райлен Грейс прокидається після коми на космічному кораблі. Він перебуває за кілька світлових років від Землі й спочатку навіть не пам’ятає, як тут опинився. Райлен не астронавт — на Землі він працював учителем у середній школі. Водночас чоловік має докторський ступінь із молекулярної біології, тому саме його знання виявляються потрібними для надзвичайно важливої місії.

На Землі тим часом відбувається те, що може знищити все живе. Сонце поступово втрачає свою силу. Та проблема не обмежується лише ним: зірки одна за одною починають "гаснути". Причина цього явища залишається невідомою, але зрозуміло одне — якщо Сонце згасне, людство чекає катастрофа.

"Мандалорець і Ґроґу"

Після падіння Галактичної Імперії в галактиці не настало довгоочікуване спокійне життя. На околицях Зовнішнього кільця колишній порядок остаточно зник. Там з’явилися нові союзи, кримінальні клани та залишки імперських сил. Мандалорець і Ґроґу продовжують подорожувати разом. Цього разу вони також співпрацюють із Новою Республікою. Нова місія виявляється непростою: представниця Республіки, полковник Ворд, доручає їм знайти небезпечного імперського воєначальника Койна.

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Вийти на його слід без сторонньої допомоги не вдається. Мандалорцю та Ґроґу доводиться домовлятися з людьми, яким вони зовсім не довіряють. Пошуки приводять героїв на територію Хаттів, де будь-яка інформація має свою ціну.

"Залаштунки"

Уявіть місце, якого не повинно існувати. Воно нагадує нескінченний лабіринт порожніх кімнат і коридорів, де час перестає мати звичний сенс. Саме сюди потрапляє людина після випадкової знахідки, яка відкриває шлях до загадкових "залаштунків". Спочатку це місце може здатися просто дивною аномалією. Але згодом стає зрозуміло, що все набагато складніше. Звичного світу більше немає, а кожен новий коридор може привести до чергової загадки.

Повнометражний фільм Кейна Парсонса заснований на його відомому інтернет-феномені. Режисер переносить ідею моторошних порожніх офісних коридорів у формат психологічного горору. У центрі історії — страх перед невідомим, втрата контролю та межі людського сприйняття.

Раніше ми писали про те, що Дженна Ортега зіграла одну з головних ролей у новій науково-фантастичній драмі "Клара і Сонце". Фільм Тайки Вайтіті є екранізацією роману Кадзуо Ішіґуро, а перші кадри вже показали, який вигляд матиме історія про дівчинку та андроїда Клару.

Також Новини.LIVE повідомляли про фільми з подорожами в часі, де герої намагаються змінити минуле або зрозуміти майбутнє. У серіалах цей сюжетний прийом працює по-різному: персонажі прокидаються через десятки років, опиняються в іншій часовій лінії або стикаються з подіями, які складно пояснити звичайною логікою.