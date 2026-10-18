Фільми про аб’юзивні стосунки: 3 стрічки на кшталт "Служниці"

Фрагмент з фільму "Служниця". Фото: скриншот з відео

На початку стосунки можуть здаватися ідеальними, а сильні почуття — доказом справжнього кохання. Та згодом може статися так, що турбота змінюється контролем, а поруч із близькою людиною стає страшно. Про такі стосунки розповідають фільми про аб’юз, у яких за красивою картинкою приховуються маніпуляції та насильство.

Якщо вам сподобалася "Покоївка", редакція Новини.LIVE радить звернути увагу ще на три стрічки, що розкривають цю тему з різних боків.

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"Минулої ночі в Сохо"

Молода дівчина, яка виросла з бабусею, переїжджає до столиці, щоб здійснити свою мрію та стати дизайнеркою одягу. Проте після приїзду її життя набуває несподіваного повороту. Дівчина опиняється в центрі дивних подій і поступово втрачає здатність розрізняти реальність та вигадку. Те, що спочатку здається незвичайною пригодою, перетворюється на небезпечну історію, фінал якої передбачити непросто.

"Побачення з монстром"

Події фільму розгортаються у 1978 році. Молода приваблива дівчина мріє зустріти кохання, тому вирішує взяти участь у популярному телевізійному шоу. Вона ще не знає, чим обернеться цей крок. Незабаром доля зводить її з харизматичним чоловіком, який швидко завойовує її симпатію.

Здавалося б, на пару чекає романтична історія, однак незабаром дівчина дізнається страшну правду про свого обранця. Чоловік, якого вона вважала коханим, виявляється серійним убивцею. Тепер на героїв чекають важкі фізичні та психологічні випробування, а їхні долі залежать від того, чим завершиться це небезпечне знайомство.

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"Там, де співають раки"

Фільм зняли за мотивами детективного роману Делії Оуенс. Події відбуваються в прибережному містечку Північної Кароліни. У 1952 році юна Кіа Кларк бачить, як її мати, яка потерпала від насильства, тікає з дому. Згодом за її прикладом ідуть старші діти, а дівчина залишається з батьком.

Чоловік зловживає алкоголем і поводиться жорстоко, тому життя Кії в родинному будинку біля болота стає справжнім випробуванням. Зрештою батько теж залишає її, і дівчині доводиться самостійно давати собі раду. Вона звикає покладатися лише на власні сили, переживає цькування однолітків і поступово дорослішає. Попереду на неї чекає життя, сповнене несподіваних подій і важких випробувань.

Раніше ми писали про романтичні фільми Netflix, які допоможуть створити особливий настрій. Їхні герої приховують правду, погоджуються на фіктивний шлюб або випадково зустрічаються в літаку — і жоден із них не здогадується, до чого це зрештою призведе.

Також Новини.LIVE повідомляли про фантастичні фільми, які переносять глядачів у незвичайні світи. У "Проєкті Аве Марія" вчитель має врятувати людство від космічної загрози, "Мандалорець і Ґроґу" продовжують пригоди у всесвіті "Зоряних війн", а "Залаштунки" занурюють у моторошний лабіринт, з якого не так просто вибратися.