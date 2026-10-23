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Главная Кино Патриция Кларксон в главной роли: какой фильм откроет IFFWW 2026

Патриция Кларксон в главной роли: какой фильм откроет IFFWW 2026

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23 октября 2026 21:51
Фильм с номинанткой на "Оскар" откроет кинофестиваль в Лондоне: что известно о IFFWW 2026 Новини.LIVE
Патриция Кларксон. Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

В ноябре в Лондоне стартует третий Международный кинофестиваль "Women and the World" (IFFWW), который в этом году уделит больше внимания украинскому кино. Фильмом-открытием станет "LILLY" с номинанткой на "Оскар" Патрисией Кларксон, а в программе также запланированы показы украинских фильмов, профессиональные встречи и дискуссии.

Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу рассказывают об этом событии подробнее.

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"LILLY" расскажет историю борьбы за равную оплату труда

Британская премьера фильма "LILLY" состоится 5 ноября 2026 года в лондонском Ham Yard Hotel. Это первый полнометражный художественный фильм режиссера и соавтора сценария Рэйчел Фельдман. Главную роль исполнила Патриция Кларксон, известная по работам в кино и на телевидении. Актриса была номинирована на "Оскар", получила "Золотой глобус" и трижды становилась лауреатом премии "Эмми".

В основе картины — реальная история Лилли Ледбеттер, которая годами боролась за равную оплату труда. Ее история поднимает вопрос, выходящий далеко за пределы одного судебного дела: как добиться справедливости, когда неравенство становится частью привычной системы.

Выбор фильма-открытия имеет и личную связь с Украиной. По словам Фельдман, ее дедушка и бабушка были родом из Одессы, а тетя Сема Бенова работала кинорежиссером и монтажером в 1960–1970-х годах.

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Украинскому кино будет посвящена отдельная программа

Фестиваль продлится с 5 по 12 ноября. Одним из его главных направлений станет расширенная программа Focus on Ukraine. Организаторы стремятся представить украинские фильмы не только как истории о войне, но и как часть международного кинопроцесса, где авторы могут находить партнеров, финансирование и возможности для дальнейшей работы.

Среди заявленных картин — документальный фильм "Следы" Алисы Коваленко и Марисы Никитюк. По информации организаторов, картина получила приз зрительских симпатий в программе Berlinale Panorama и была выдвинута Украиной на 99-ю премию "Оскар" в категории лучшего международного полнометражного фильма.

Также запланированы показы украинских короткометражных фильмов, презентации проектов для британских специалистов и встречи с представителями киноиндустрии. Для украинских режиссеров и продюсеров это возможность не только показать свои работы, но и наладить контакты за рубежом.

Кто будет оценивать фильмы

В жюри IFFWW 2026 вошли актеры Дэвид Гьяси, Олвен Фуере и Май-Анна Беринг, документалистка и лауреатка "Оскара" и BAFTA Елена Андрейчева, а также представители международной киноиндустрии. Среди них — Дениз Паркинсон из Variety, Дэвид Мартинес из Raindance Film Festival, Ребекка дель Туфо из ScreenCraft Works и Виктория Эмсли, основательница Primetime.

Конкурс охватит полнометражное художественное кино, документальные работы и короткометражные фильмы. Помимо показов, в программе будут мастер-классы, круглые столы, панельные дискуссии и профессиональные встречи. По данным фестиваля, почти 90% отбора составят лондонские или британские премьеры.

IFFWW основали украинские продюсеры Ксения Бугримова и Мария Виноградова после переезда в Великобританию. Фестиваль организует лондонская некоммерческая культурная платформа Talented U Limited. В 2025 году мероприятие собрало более 2450 зрителей, представило 34 фильма и провело 39 мероприятий.

В этом году у фестиваля также будет украинский визуальный символ: официальный арт Cosmic Kali создала украинско-британская художница Мария Дикало. В работе образ богини Кали переосмыслен через сине-золотую палитру и образ женщины-воина.

IFFWW 2026 пройдет 5–12 ноября в Лондоне. Среди площадок фестиваля — Bertha DocHouse, Rio Cinema, ActOne Cinema и The Lexi Cinema. Подробности программы организаторы публикуют на официальном сайте iffww.com.

Ранее мы писали о пяти современных фильмах, которые показывают разные стороны нашего украинского кино. Исторические события, сильные человеческие истории и знакомые реалии — эти картины не пытаются копировать чужой опыт, а рассказывают собственные истории.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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