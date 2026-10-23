Патрісія Кларксон. Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

У листопаді в Лондоні стартує третій "Women and the World International Film Festival" (IFFWW), який цього року приділить більше уваги українському кіно. Фільмом-відкриттям стане LILLY з номінанткою на "Оскар" Патрісією Кларксон, а в програмі також заплановані покази українських стрічок, професійні зустрічі та дискусії.

Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу розпоаість про цю подію детальніше.

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LILLY розповість історію боротьби за рівну оплату праці

Британська прем’єра LILLY відбудеться 5 листопада 2026 року в лондонському Ham Yard Hotel. Це перший повнометражний ігровий фільм режисерки та співавторки сценарію Рейчел Фельдман. Головну роль виконала Патрісія Кларксон, відома за роботами в кіно й на телебаченні. Акторка номінувалася на "Оскар", отримала "Золотий глобус" і тричі ставала лауреаткою премії Emmy.

В основі стрічки — реальна історія Ліллі Ледбеттер, яка роками боролася за рівну оплату праці. Її історія порушує питання, яке виходить далеко за межі однієї судової справи: як домогтися справедливості, коли нерівність стає частиною звичної системи.

Вибір фільму відкриття має й особистий зв’язок з Україною. За словами Фельдман, її дідусь і бабуся походили з Одеси, а тітка Сема Бенова працювала кінорежисеркою та монтажеркою у 1960–1970-х роках.

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Українське кіно отримає окрему програму

Фестиваль триватиме з 5 до 12 листопада. Одним із його головних напрямів стане розширена програма Focus on Ukraine. Організатори прагнуть представити українські фільми не лише як історії про війну, а і як частину міжнародного кінопроцесу, де автори можуть знаходити партнерів, фінансування та можливості для подальшої роботи.

Серед заявлених стрічок — документальний фільм "Сліди" Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк. За інформацією організаторів, картина отримала приз глядацьких симпатій у програмі Berlinale Panorama та була висунута Україною на 99-ту премію "Оскар" у категорії найкращого міжнародного повнометражного фільму.

Також заплановані покази українських короткометражок, презентації проєктів для британських фахівців і зустрічі з представниками кіноіндустрії. Для українських режисерів і продюсерів це нагода не лише показати свої роботи, а й налагодити контакти за кордоном.

Хто оцінюватиме фільми

До журі IFFWW 2026 увійшли актори Девід Г’яcі, Олвен Фуере та МайАнна Берінг, документалістка й лауреатка "Оскара" та BAFTA Елена Андрейчева, а також представники міжнародної кіноіндустрії. Серед них — Деніз Паркінсон із Variety, Девід Мартінес із Raindance Film Festival, Ребекка дель Туфо зі ScreenCraft Works і Вікторія Емслі, засновниця Primetime.

Конкурс охопить повнометражне ігрове кіно, документальні роботи та короткий метр. Окрім показів, у програмі будуть майстер-класи, круглі столи, панельні дискусії та професійні зустрічі. За даними фестивалю, майже 90% добірки становитимуть лондонські або британські прем’єри.

IFFWW заснували українські продюсерки Ксенія Бугрімова та Марія Виноградова після переїзду до Великої Британії. Фестиваль організовує лондонська неприбуткова культурна платформа Talented U Limited. У 2025 році подія зібрала понад 2450 глядачів, представила 34 фільми та провела 39 заходів.

Цьогорічний фестиваль також матиме український візуальний символ: офіційний арт Cosmic Kali створила українсько-британська художниця Марія Дикало. У роботі образ богині Калі переосмислено через синьо-золоту палітру та образ жінки-воїна.

IFFWW 2026 відбудеться 5–12 листопада в Лондоні. Серед майданчиків фестивалю — Bertha DocHouse, Rio Cinema, ActOne Cinema та The Lexi Cinema. Деталі програми організатори публікують на офіційному сайті iffww.com.

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