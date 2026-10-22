Творці "Хронік Сили" Ольга Навроцька та Алан Бадоєв. Фото: пресслужба

Цими вихідними у Львові пройшла подія "Тихе читання", присвячена доступності української культури. Творці Всесвіту "Хроніки Сили" Ольга Навроцька та Алан Бадоєв разом із генеральними партнерами проєкту — Ощадбанком і Mastercard — представили два нові формати фентезі-бестселера "Хорт. Перший характерник": аудіокнигу та друковане видання шрифтом Брайля. Ініціативу втілили в межах програми "Моя безбар’єрність".

Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу розповість більше деталей з цього приводу.

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Місцем презентації стала львівська Сенсотека — перший в Україні інклюзивний простір неформальної освіти. Учасники зустрічі говорили про рівний доступ до української культури, яка продовжує розвиватися попри повномасштабну війну. Нові формати мають дати змогу більшій кількості людей познайомитися з історією Хорта. Водночас ініціатива привертає увагу до потреб людей із порушеннями зору та важливості доступності культурних продуктів. Після презентації примірники книги шрифтом Брайля передадуть бібліотекам і спеціалізованим закладам у різних містах України.

Творці "Хронік Сили" Ольга Навроцька та Алан Бадоєв пояснили, чому вирішили адаптувати роман для читачів із порушеннями зору.

"Коли роман "Хорт. Перший характерник" став бестселером і ми побачили, наскільки ця історія відгукується і дорослим, і дітям, у нашої команди з’явилася велика мрія — зробити її доступною для якомога більшої кількості людей.

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Ми створюємо цей Всесвіт у реаліях війни й усвідомлюємо, що сьогодні дедалі більше людей повністю або частково втрачають зір. А отже, доступність культури більше не може залишатися питанням, вирішення якого ми відкладаємо на майбутнє. Про це необхідно думати вже сьогодні, знаходити нові можливості для залучення людей з інвалідністю до українського культурного життя, яке, попри всі виклики, продовжує розвиватися.

Для нас принципово важливо, щоб інклюзивність не означала компромісу з якістю. Ми прагнули створити не просто доступний формат, а повноцінний культурний продукт, який дозволить кожному відчути атмосферу та магію нашого Всесвіту", — відзначили творці "Хроніки Сили".

Ольга Навроцька та Алан Бадоєв. Фото: пресслужба

Хто озвучив аудіокнигу "Хорт. Перший характерник"

Над аудіоверсією роману працював український актор кіно та дубляжу Євген Лісничий. Саме його голос супроводжує слухачів під час знайомства зі світом "Хронік Сили". Організатори подбали й про те, щоб аудіокнига була доступною для людей із порушеннями зору. Ощадбанк надає своїм клієнтам можливість безоплатно прослухати повну версію роману. Для цього банк щомісяця надсилатиме через застосунок індивідуальні промокоди зі знижкою 100%.

Послухати аудіокнигу можуть і всі охочі. Перший розділ доступний безоплатно на Spotify, а повну версію можна придбати на офіційному сайті "Хронік Сили". Проєкт реалізували за підтримки генерального медіапартнера 1+1 media та телеканалу 1+1 Україна.

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