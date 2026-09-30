"Кохання та полум’я-2", "К.О.Д." і "Парочка слідчих": ці та інші українські прем’єри осені-2026

Головні герої серіалу "Кохання та полум’я". Фото: скриншот з відео

Цієї осені українські серіали виходять один за одним. Серед прем’єр є і нові історії, і продовження вже знайомих проєктів. У розкладі є мелодрами, детективи та кримінальні історії, тож осінній сезон вийшов досить різним за настроєм. Деякі з них уже стартували, а на інші прем’єри доведеться трохи почекати.

Редакція Новини.LIVE розповість, що очікується цієї осені.

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"Мій новий берег"

Новий український мінісеріал із чотирьох серій, який вийшов на платформі Київстар ТБ. Це мелодрама про жінку, якій доводиться залишити звичне життя й почати все з нуля. Головні ролі зіграли Олена Світлицька та Олексій Яровенко. Також у серіалі знялися Надія Хільська, Марія Краснощок, Софія Яшвілі та інші українські актори.

"Кохання та полум’я-2"

Другий сезон гостросюжетної мелодрами "Кохання та полум’я" продовжить історію українських рятувальників. У нових серіях знову йтиметься про людей, які щодня працюють у небезпечних умовах і ризикують власним життям заради інших. Окрема сюжетна лінія буде пов’язана з Тарасом і Катею. Крім знайомих героїв, у другому сезоні з’являться нові персонажі. Їх зіграють Антоніна Хижняк, Вікторія Литвиненко, Михайло Дзюба та інші актори.

У серіалі також знялися Катерина Кузнєцова, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Надія Хільська, Роман Ясіновський, Максим Рягін, Сергій Мітрюшин, Олег Іваниця, Михайло Кришталь, Альбіна Корж, Марія Петренко, Сергій Журавльов, Андрій Дебрін та інші.

"К.О.Д." — 6-й сезон

Команда спецпідрозділу "К.О.Д." повертається з новими розслідуваннями. У шостому сезоні герої знову працюватимуть над складними кримінальними справами, де швидко знайти відповіді не завжди вдається.

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У нових серіях з’являться Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Олександр Форманчук, Олексій Суровцев, Олександр Боднар, Ірина Мордусенко, Міла Римар, Альберт Малик, Анна Волошина, Роман Муленко, Наталія Телли, Альбіна Перерва, Маргарита Баласанян, Маркіян Мірошниченко, Олександр Греков, Станіслав Крушинський, Олена Вознесенська, Ірина Бубякіна, Руслан Коваль та Олександр Мавріц.

"ДВРЗ проти шпигуна": нова історія про Бондаря і Дзюбу

У вересні на ICTV2 стартував мінісеріал "ДВРЗ проти шпигуна". Прем’єра відбулася 7 вересня 2026 року. Проєкт розповідає нову історію у всесвіті "Дільничного з ДВРЗ". Цього разу Бондар і Дзюба стикаються з незвичною справою. На їхній дільниці з’являється молодий конкурент Антон Довгий, а невдовзі безвісти зникає британський дипломат Пітер Стаббс. Розслідування приводить героїв до шпигунів і двійників.

"Парочка слідчих" — 3 сезон

Третій сезон "Парочки слідчих" стартує 26 жовтня о 20:00 на каналі "1+1 Україна". Софія та Паша знову працюватимуть разом і братимуться за нові кримінальні справи. Цього разу їхня робота також матиме особистий бік: службові рішення дедалі частіше впливатимуть на стосунки напарників.

Раніше ми писали про те, що серед українських серіалів, які вийшли цього року, є не лише продовження знайомих історій. "Відважна дівчина" та "Мій новий берег" — дві нові прем’єри з різними сюжетами та героями.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українські актори часто стають упізнаваними завдяки одній ролі, після якої глядачі вже не уявляють їх без певного образу. Для Тараса Цимбалюка це Карпо у "Спіймати Кайдаша", для Антоніни Хижняк — Мотря, а для інших акторів із нашої добірки популярність принесли "Кріпосна", "Катерина", "Хазяйка" та відомі українські фільми.