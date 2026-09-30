"Любовь и пламя-2", "К.О.Д." и "Парочка следователей": эти и другие украинские премьеры

Главные герои сериала "Любовь и пламя". Фото: скриншот из видео

Этой осенью украинские сериалы выходят один за другим. Среди премьер есть как новые истории, так и продолжения уже знакомых проектов. В расписании есть мелодрамы, детективы и криминальные истории, поэтому осенний сезон получился довольно разнообразным по настроению. Некоторые из них уже стартовали, а на другие премьеры придется немного подождать.

Редакция Новини.LIVE расскажет, что ожидается этой осенью.

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"Мой новый берег"

Новый украинский мини-сериал из четырех серий, вышедший на платформе Киевстар ТВ. Это мелодрама о женщине, которой приходится оставить привычную жизнь и начать все с нуля. Главные роли исполнили Елена Светлицкая и Алексей Яровенко. Также в сериале снялись Надежда Хильская, Мария Краснощок, София Яшвили и другие украинские актеры.

"Любовь и пламя-2"

Второй сезон остросюжетной мелодрамы "Любовь и пламя" продолжит историю украинских спасателей. В новых сериях снова речь пойдет о людях, которые ежедневно работают в опасных условиях и рискуют собственной жизнью ради других. Отдельная сюжетная линия будет связана с Тарасом и Катей. Помимо знакомых героев, во втором сезоне появятся новые персонажи. Их сыграют Антонина Хижняк, Виктория Литвиненко, Михаил Дзюба и другие актеры.

В сериале также снялись Екатерина Кузнецова, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Надежда Хильская, Роман Ясиновский, Максим Рягин, Сергей Митрюшин, Олег Иваница, Михаил Кришталь, Альбина Корж, Мария Петренко, Сергей Журавлев, Андрей Дебрин и другие.

"К.О.Д." — 6-й сезон

Команда спецподразделения "К.О.Д." возвращается с новыми расследованиями. В шестом сезоне герои снова будут работать над сложными уголовными делами, в которых не всегда удается быстро найти ответы.

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В новых сериях появятся Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Александр Форманчук, Алексей Суровцев, Александр Боднар, Ирина Мордусенко, Мила Рымар, Альберт Малик, Анна Волошина, Роман Муленко, Наталья Телли, Альбина Перерва, Маргарита Баласанян, Маркиян Мирошниченко, Александр Греков, Станислав Крушинский, Елена Вознесенская, Ирина Бубякина, Руслан Коваль и Александр Мавриц.

"ДВРЗ против шпиона": новая история о Бондаре и Дзюбе

В сентябре на ICTV2 стартовал мини-сериал "ДВРЗ против шпиона". Премьера состоялась 7 сентября 2026 года. Проект рассказывает новую историю во вселенной "Участкового из ДВРЗ". На этот раз Бондарь и Дзюба сталкиваются с необычным делом. На их участке появляется молодой конкурент Антон Довгий, а вскоре без вести пропадает британский дипломат Питер Стаббс. Расследование приводит героев к шпионам и двойникам.

"Пара следователей" — 3-й сезон

Третий сезон "Пары следователей" стартует 26 октября в 20:00 на канале "1+1 Украина". София и Паша снова будут работать вместе и браться за новые уголовные дела. На этот раз их работа также будет иметь личную сторону: служебные решения все чаще будут влиять на отношения напарников.

Ранее мы писали о том, что среди украинских сериалов, вышедших в этом году, есть не только продолжения знакомых историй. "Отважная девушка" и "Мой новый берег" — две новые премьеры с разными сюжетами и героями.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинские актеры часто становятся узнаваемыми благодаря одной роли, после которой зрители уже не представляют их без определенного образа. Для Тараса Цимбалюка это Карпо в "Поймать Кайдаша", для Антонины Хижняк — Мотря, а другим актерам из нашей подборки популярность принесли "Крепостная", "Екатерина", "Хозяйка" и известные украинские фильмы.