Друга частина "Хорта": Бадоєв і Навроцька здивували форматом

Ольга Навроцька та Алан Бадоєв. Фото: Видавництво КСД

Від Ржищева Дніпром до затопленого села Гусинці та Лисої гори: Алан Бадоєв та Ольга Навроцька презентували другу частину фентезі-роману "Хорт. Перший характерник".

Учасники презентації. Фото: Фото: Видавництво КСД

З перших днів своєї появи фентезі-всесвіт "Хроніки Сили" дивує форматами та повертає традицію імерсивних прес-турів як спосіб глибшого занурення у культурний проєкт, заснований на українських легендах і міфології — від скіфських часів до сучасності.

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Актор. Фото: Видавництво КСД

З нагоди виходу другої частини українського фентезі-бестселера "Хорт. Перший характерник" творці всесвіту Ольга Навроцька та Алан Бадоєв запросили гостей у подорож локаціями, які стали джерелом натхнення для створення роману.

Актор, Алан Бадоєв і Ольга Навроцька. Фото: Видавництво КСД

Маршрут розпочався у Ржищеві, звідки учасники вирушили Дніпром на човнах до затопленого села Гусинці, Спасо-Преображенської церкви та Лисої гори, фактично повторивши частину шляху героїв книги.

Презентація фентезі-роману. Фото: Видавництво КСД

Упродовж подорожі реальні місця перепліталися з фентезійним світом "Хроніки Сили". На різних точках маршруту на гостей чекали театралізовані сцени за участі акторів, що відтворювали епізоди та образи з роману. Історичний контекст подорожі доповнила лекція історикині та екскурсоводки Ніни Белліні.

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Кульмінацією імерсивного маршруту стала Лиса гора, де відтворили одну з ключових сцен книги за участі ведичної жриці Рахманки.

Імерсивний формат презентації покликаний не лише привернути увагу до виходу нової частини "Хорта", а й по-новому познайомити аудиторію із сучасною українською літературою, міфологією та культурною спадщиною. Поєднання художнього сюжету з реальними українськими місцями сили стало можливістю прожити частину історії разом із її героями та побачити локації, що лягли в основу фентезійного Всесвіту.

Друга частина фентезі-роману "Хорт. Перший характерник" продовжує мандрівку головних героїв — першого козака-характерника Хорта та Рахманки. Цього разу історія глибше занурює читача у таємничий світ української міфології та розкриває взаємини героїв із богами. На читачів чекають нові персонажі, випробування, пригоди та місця сили. Разом із героями вони вирушать до дніпровських порогів та побувають на Хортиці.

Лише рік тому "Хроніки Сили" вперше були представлені українській аудиторії. За цей час перша книга серії "Хорт. Перший характерник" стала бестселером, подолавши позначку у 40 тисяч проданих примірників, та увійшла до п’ятірки найуспішніших книжкових новинок 2025 року в Україні.

З 24 серпня друга частина "Хорта" з’явилася на полицях книгарень у містах по всій Україні.

Паралельно Алан Бадоєв та Ольга Навроцька продовжують розвивати "Хроніки Сили" за межами книжкового формату. Наразі креатори завершують роботу над сценарієм першого фільму, який має стати наступним етапом розвитку фентезійного Всесвіту.

Проєкт реалізовано за підтримки генеральних партнерів Mastercard та Ощадбанку, а також генерального медіапартнера 1+1 media та телеканалу "1+1 Україна".

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