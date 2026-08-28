Вторая часть "Хорта": Бадоев и Навроцкая удивили форматом

Ольга Навроцкая и Алан Бадоев. Фото: Издательство КСД

От Ржищева по Днепру до затопленного села Гусинцы и Лысой горы: Алан Бадоев и Ольга Навроцкая представили вторую часть фэнтези-романа "Хорт. Первый характерник".

Участники презентации. Фото: Издательство КСД

С первых дней своего появления фэнтезийная вселенная "Хроники Силы" удивляет форматами и возрождает традицию иммерсивных пресс-туров как способ более глубокого погружения в культурный проект, основанный на украинских легендах и мифологии — от времен скифов до современности.

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Актер. Фото: Издательство КСД

По случаю выхода второй части украинского фэнтези-бестселлера "Хорт. Первый характерник" создатели вселенной Ольга Навроцкая и Алан Бадоев пригласили гостей в путешествие по местам, которые стали источником вдохновения для создания романа.

Актер, Алан Бадоев и Ольга Навроцкая. Фото: Издательство КСД

Маршрут начался в Ржищеве, откуда участники отправились по Днепру на лодках к затопленному селу Гусинцы, Спасо-Преображенской церкви и Лысой горе, фактически повторив часть пути героев книги.

Презентация фэнтези-романа. Фото: Издательство КСД

На протяжении путешествия реальные места переплетались с фэнтезийным миром "Хроники Силы". В разных точках маршрута гостей ждали театрализованные сцены с участием актеров, воссоздававших эпизоды и образы из романа. Исторический контекст путешествия дополнила лекция историка и экскурсовода Нины Беллини.

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Иммерсивный формат презентации призван не только привлечь внимание к выходу новой части "Хорта", но и по-новому познакомить аудиторию с современной украинской литературой, мифологией и культурным наследием. Сочетание художественного сюжета с реальными украинскими местами силы дало возможность прожить часть истории вместе с ее героями и увидеть локации, легшие в основу фэнтезийной Вселенной.

Вторая часть фэнтези-романа "Хорт. Первый характерник" продолжает путешествие главных героев — первого казака-характерника Хорта и Рахманки. На этот раз история глубже погружает читателя в таинственный мир украинской мифологии и раскрывает взаимоотношения героев с богами. Читателей ждут новые персонажи, испытания, приключения и места силы. Вместе с героями они отправятся к днепровским порогам и побывают на Хортице.

Всего год назад "Хроники Силы" впервые были представлены украинской аудитории. За это время первая книга серии "Хорт. Первый характерник" стала бестселлером, преодолев отметку в 40 тысяч проданных экземпляров, и вошла в пятерку самых успешных книжных новинок 2025 года в Украине.

С 24 августа вторая часть "Хорта" появилась на полках книжных магазинов в городах по всей Украине.

Параллельно Алан Бадоев и Ольга Навроцкая продолжают развивать "Хроники Силы" за пределами книжного формата. Сейчас авторы завершают работу над сценарием первого фильма, который должен стать следующим этапом развития фэнтезийной вселенной.

Проект реализован при поддержке генеральных партнеров Mastercard и Ощадбанка, а также генерального медиапартнера 1+1 media и телеканала "1+1 Украина".

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