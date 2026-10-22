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Главная Кино Во Львове представили два инклюзивных формата бестселлера "Хорт. Первый характерник"

Во Львове представили два инклюзивных формата бестселлера "Хорт. Первый характерник"

Ua ru
22 октября 2026 14:08
Украинский фэнтезийный бестселлер "Хорт. Первый характерник" вышел в двух новых форматах Пресс-служба
Создатели "Хроник Силы" Ольга Навроцкая и Алан Бадоев. Фото: пресс-служба

В эти выходные во Львове состоялось мероприятие "Тихое чтение", посвященное доступности украинской культуры. Создатели вселенной "Хроники Силы" Ольга Навроцкая и Алан Бадоев вместе с генеральными партнерами проекта — "Ощадбанком" и Mastercard — представили два новых формата фэнтези-бестселлера "Хорт. Первый характерник": аудиокнигу и печатное издание шрифтом Брайля. Инициатива была реализована в рамках программы "Моя безбарьерность".

Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу расскажут больше подробностей по этому поводу.

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Местом презентации стала львовская "Сенсотека" — первое в Украине инклюзивное пространство неформального образования. Участники встречи говорили о равном доступе к украинской культуре, которая продолжает развиваться несмотря на полномасштабную войну. Новые форматы должны дать возможность большему количеству людей познакомиться с историей Хорта. В то же время инициатива привлекает внимание к потребностям людей с нарушениями зрения и важности доступности культурных продуктов. После презентации экземпляры книги, напечатанные шрифтом Брайля, будут переданы библиотекам и специализированным учреждениям в разных городах Украины.

Создатели "Хроник Силы" Ольга Навроцкая и Алан Бадоев объяснили, почему решили адаптировать роман для читателей с нарушениями зрения.

"Когда роман "Хорт. Первый характерник" стал бестселлером и мы увидели, насколько эта история находит отклик как у взрослых, так и у детей, у нашей команды появилась большая мечта — сделать ее доступной для как можно большего числа людей.

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Мы создаем эту Вселенную в условиях войны и осознаем, что сегодня все больше людей полностью или частично теряют зрение. А значит, доступность культуры больше не может оставаться вопросом, решение которого мы откладываем на будущее. Об этом необходимо думать уже сегодня, находить новые возможности для вовлечения людей с инвалидностью в украинскую культурную жизнь, которая, несмотря на все вызовы, продолжает развиваться.

Для нас принципиально важно, чтобы инклюзивность не означала компромисса с качеством. Мы стремились создать не просто доступный формат, а полноценный культурный продукт, который позволит каждому почувствовать атмосферу и магию нашей Вселенной", — отметили создатели "Хроники Силы".

Ольга Навроцька та Алан Бадоєв представили новий формат книги
Ольга Навроцкая и Алан Бадоев. Фото: пресс-служба

Кто озвучил аудиокнигу "Хорт. Первый характерник"

Над аудиоверсией романа работал украинский кино- и дубляжный актер Евгений Лисничий. Именно его голос сопровождает слушателей во время знакомства с миром "Хроник Силы". Организаторы позаботились и о том, чтобы аудиокнига была доступна для людей с нарушениями зрения. Ощадбанк предоставляет своим клиентам возможность бесплатно прослушать полную версию романа. Для этого банк ежемесячно будет отправлять через приложение индивидуальные промокоды со скидкой 100%.

Прослушать аудиокнигу могут все желающие. Первая глава доступна бесплатно на Spotify, а полную версию можно приобрести на официальном сайте "Хроник Силы". Проект реализован при поддержке генерального медиапартнера 1+1 media и телеканала 1+1 Украина.

Ранее мы писали о новой мелодраме "Страшная сила", премьера которой вскоре состоится на Киевстар ТВ. В 16 сериях романтические истории будут сочетаться с комедийными ситуациями, а в центре сюжета окажется красота, которая не всегда помогает построить карьеру.

Также Новини.LIVE сообщали о украинских сериалах, которые выходят этой осенью. Зрителей ждут продолжения знакомых историй, новые детективы и криминальные сюжеты — часть премьер уже можно смотреть, в том числе онлайн.

Львов Алан Бадоев презентация книга фантастика
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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