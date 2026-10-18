Новая украинская мелодрама "Страшная сила" на Киевстар ТВ: когда состоится премьера

Героиня сериала "Страшная сила". Фото: скриншот из видео

На платформе "Киевстар ТВ" вскоре состоится премьера нового украинского сериала "Страшная сила". Накануне выхода мелодрамы сервис представил официальный трейлер. Уже известно, что зрителей ждут 16 серий с романтическими сюжетными линиями и комедийными элементами.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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О чем сериал "Страшная сила"

Главная героиня — 24-летняя Инга Будрейко, которую играет Екатерина Файн. Девушка получила юридическое образование и стремится построить карьеру по специальности. Однако во время собеседований и на работе окружающие обращают внимание прежде всего на ее внешность, не принимая во внимание профессиональные знания и способности. Из-за такого отношения Инга не может реализовать свои амбиции.

В конце концов девушка решает изменить свой образ. Этот шаг становится для нее началом нового этапа, полного неожиданных знакомств, профессиональных испытаний и романтических приключений.

Помимо Екатерины Файн, в сериале снялись Александр Соколов, Богдан Рубан, Ольга Узун, Любовь Тищенко, Константин Данилюк и Артем Пльондер.

Премьера оригинальной мелодрамы "Страшная сила" с элементами романтической комедии запланирована на 19 ноября 2026 года. Сериал будет состоять из 16 серий и выйдет эксклюзивно на "Киевстар ТВ".

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