Новая украинская мелодрама "Страшная сила" на Киевстар ТВ: когда состоится премьера

Когда красота мешает карьере: сюжет украинского сериала "Страшная сила"
На платформе "Киевстар ТВ" вскоре состоится премьера нового украинского сериала "Страшная сила". Накануне выхода мелодрамы сервис представил официальный трейлер. Уже известно, что зрителей ждут 16 серий с романтическими сюжетными линиями и комедийными элементами.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
О чем сериал "Страшная сила"
Главная героиня — 24-летняя Инга Будрейко, которую играет Екатерина Файн. Девушка получила юридическое образование и стремится построить карьеру по специальности. Однако во время собеседований и на работе окружающие обращают внимание прежде всего на ее внешность, не принимая во внимание профессиональные знания и способности. Из-за такого отношения Инга не может реализовать свои амбиции.
В конце концов девушка решает изменить свой образ. Этот шаг становится для нее началом нового этапа, полного неожиданных знакомств, профессиональных испытаний и романтических приключений.
- Помимо Екатерины Файн, в сериале снялись Александр Соколов, Богдан Рубан, Ольга Узун, Любовь Тищенко, Константин Данилюк и Артем Пльондер.
Премьера оригинальной мелодрамы "Страшная сила" с элементами романтической комедии запланирована на 19 ноября 2026 года. Сериал будет состоять из 16 серий и выйдет эксклюзивно на "Киевстар ТВ".
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