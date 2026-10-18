Нова українська мелодрама "Страшна сила" на Київстар ТБ: коли прем’єра

Героїня серіалу "Страшна сила". Фото: скриншот з відео

На платформі "Київстар ТБ" незабаром відбудеться прем’єра нового українського серіалу "Страшна сила". Напередодні виходу мелодрами сервіс представив офіційний трейлер. Вже відомо, що на глядачів чекають 16 серій із романтичними сюжетними лініями та комедійними елементами.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Про що серіал "Страшна сила"

Головна героїня — 24-річна Інга Будрейко, яку грає Катерина Файн. Дівчина здобула юридичну освіту й прагне побудувати кар’єру за фахом. Однак під час співбесід і на роботі оточення звертає увагу передусім на її зовнішність, залишаючи поза увагою професійні знання та здібності. Через таке ставлення Інга не може реалізувати свої амбіції.

Зрештою дівчина вирішує змінити свій образ. Цей крок стає для неї початком нового етапу, сповненого несподіваних знайомств, робочих випробувань і романтичних пригод.

Окрім Катерини Файн, у серіалі знялися Олександр Соколов, Богдан Рубан, Ольга Узун, Любов Тищенко, Костянтин Данилюк та Артем Пльондер.

Прем’єра оригінальної мелодрами "Страшна сила" з елементами романтичної комедії запланована на 19 листопада 2026 року. Серіал складатиметься з 16 серій і вийде ексклюзивно на "Київстар ТБ".

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