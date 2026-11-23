Патрик Джейн из сериала "Менталист". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Полюбить Патрика Джейна несложно: он остроумен, внимателен к мелочам и способен распутать дело, когда другие уже зашли в тупик. Но есть один нюанс: работать с ним гораздо сложнее, чем наблюдать за его успехами с экрана. За годы работы с командой CBI Джейн выработал собственные правила поведения. Он не слишком заботится о субординации, чужом комфорте или о том, что о нем подумают коллеги. Хотя именно эта непосредственность делает героя таким интересным.

Новини.LIVE решили вспомнить пять привычек Патрика, к которым его коллегам пришлось привыкать.

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5 привычек Патрика Джейна из "Менталиста", которые испытывали терпение Лисбон

Устраивать спектакль, а последствия оставлять другим

Джейн обожает провокации. Он может намеренно вывести подозреваемого из равновесия, разыграть целую сцену или нарушить все договоренности ради собственного замысла. И самое интересное начинается тогда, когда замысел срабатывает: пока Лисбон пытается объяснить очередной инцидент и уладить ситуацию, Патрик уже спокойно пьет чай или устраивается на диване. Как будто ничего особенного и не произошло.

Рассказывать чужие секреты без всякого предупреждения

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Тактичность — точно не та черта, которой Джейн может похвастаться. Он внимательно наблюдает за людьми, замечает мельчайшие детали и нередко догадывается о том, что они предпочли бы скрыть. Проблема в том, что Патрик не всегда считает нужным держать эти открытия при себе. Долги, семейные проблемы или измена — он может упомянуть обо всем этом прямо посреди разговора. И не факт, что собеседник вообще хотел делиться такими подробностями.

Засыпать тогда, когда всем не до отдыха

Пока команда обсуждает улики, ищет зацепки и пытается понять, что делать дальше, Джейн вполне может прилечь и вздремнуть. Его любимый диван в помещении CBI давно стал частью рабочего пространства, но и место преступления не всегда мешает Патрику найти возможность отдохнуть. Для Лисбон, привыкшей держать все под контролем, такое поведение вряд ли было поводом для радости.

Забирать чужую еду, даже не спросив

У Джейна есть еще одна слабость — он не слишком беспокоится о том, кому принадлежит еда, если ему захотелось перекусить. Чаще всего от его выходок страдает Лисбон. Патрик может спокойно забрать ее сэндвич прямо из рук. И, кажется, искреннее возмущение Терезы его скорее развлекает, чем заставляет изменить поведение.

Готовить чай прямо во время расследования

Отдельная история — любовь Джейна к чаю. Он может отвлечься на поиски чашки и заваривание любимого напитка даже тогда, когда команда работает на месте преступления. Для Патрика это вполне естественно: зачем спешить, если можно сначала выпить чаю, а уже потом вернуться к делу? Коллеги давно знают, что его чашка — почти такой же неизменный атрибут, как жилет или диван.

Пожалуй, именно в этом и заключается парадокс Патрика Джейна: он может довести Лисбон до бешенства буквально за несколько минут, а затем одним метким наблюдением раскрыть дело, над которым команда билась часами. И сердиться на него за это гораздо проще, чем перестать им восхищаться.

Ранее мы писали о том, что Патрик Джейн из "Менталиста" редко полагался только на слова собеседников. Он замечал жесты, улавливал малейшие изменения в поведении и умел делать выводы из деталей, которые другие не принимали во внимание. Неудивительно, что среди книг, которые появлялись в его руках в сериале, есть труды по психологии и человеческому поведению. Некоторые из них могут заинтересовать и зрителей, желающих развить собственную наблюдательность.

Также мы сообщали, что за годы выхода "Менталиста" вокруг сериала накопилось немало интересных подробностей, о которых знают далеко не все поклонники. Например, исполнитель роли Патрика Джейна Саймон Бейкер имел собственное видение того, чем должна была закончиться история его героя. Но это не единственная интересная деталь со съемочной площадки: некоторые решения создателей сериала и подробности работы над ним могут удивить даже тех, кто хорошо знает сюжет.