Патрік Джейн із серіал "Менталіст". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Любити Патріка Джейна нескладно: він дотепний, уважний до дрібниць і здатний розплутати справу, коли інші вже зайшли в глухий кут. Але є один нюанс: працювати з ним набагато складніше, ніж спостерігати за його успіхами з екрана. За роки роботи з командою CBI Джейн виробив власні правила поведінки. Він не надто переймається субординацією, чужим комфортом чи тим, що про нього подумають колеги. Хоча саме ця безпосередність робить героя таким цікавим.

Новини.LIVE вирішили згадати п'ять звичок Патріка, до яких його колегам довелося звикати.

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5 звичок Патріка Джейна з "Менталіста", які випробовували терпіння Лісбон

Влаштовувати виставу, а наслідки залишати іншим

Джейн обожнює провокації. Він може навмисно вивести підозрюваного з рівноваги, розіграти цілу сцену або порушити всі домовленості заради власного задуму. І найцікавіше починається тоді, коли задум спрацьовує: поки Лісбон намагається пояснити черговий інцидент і владнати ситуацію, Патрік уже спокійно п'є чай або влаштовується на дивані. Наче нічого особливого й не сталося.

Розповідати чужі секрети без жодного попередження

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Тактовність — точно не та риса, якою Джейн може похвалитися. Він уважно спостерігає за людьми, помічає найменші деталі й нерідко здогадується про те, що вони воліли б приховати. Проблема в тому, що Патрік не завжди вважає за потрібне тримати ці відкриття при собі. Борги, сімейні проблеми чи невірність — він може згадати про все це просто посеред розмови. І не факт, що співрозмовник узагалі хотів ділитися такими подробицями.

Засинати тоді, коли всім не до відпочинку

Поки команда обговорює докази, шукає зачіпки й намагається зрозуміти, що робити далі, Джейн цілком може прилягти поспати. Його улюблений диван у приміщенні CBI давно став частиною робочого простору, але й місце злочину не завжди заважає Патріку знайти нагоду перепочити. Для Лісбон, яка звикла тримати все під контролем, така поведінка навряд чи була приводом для радості.

Забирати чужу їжу, навіть не питаючи

У Джейна є ще одна слабкість — він не надто переймається тим, кому належить їжа, якщо йому захотілося перекусити. Найчастіше від його витівок потерпає Лісбон. Патрік може спокійно забрати її сендвіч просто з рук. І, здається, щире обурення Терези його радше розважає, ніж змушує змінити поведінку.

Готувати чай просто посеред розслідування

Окрема історія — любов Джейна до чаю. Він може відволіктися на пошуки чашки й заварювання улюбленого напою навіть тоді, коли команда працює на місці злочину. Для Патріка це цілком природно: навіщо поспішати, якщо можна спершу випити чаю, а вже потім повернутися до справи? Колеги давно знають, що його чашка — майже такий самий незмінний атрибут, як жилет чи диван.

Мабуть, саме в цьому й полягає парадокс Патріка Джейна: він може довести Лісбон до сказу буквально за кілька хвилин, а потім одним влучним спостереженням розв'язати справу, над якою команда билася годинами. І сердитися на нього за це значно простіше, ніж перестати ним захоплюватися.

Раніше ми писали про те, що Патрік Джейн із "Менталіста" рідко покладався лише на слова співрозмовників. Він помічав жести, вловлював найменші зміни в поведінці й умів робити висновки з деталей, які інші не брали до уваги. Не дивно, що серед книжок, які з’являлися в його руках у серіалі, є праці з психології та людської поведінки. Деякі з них можуть зацікавити й глядачів, які хочуть розвинути власну спостережливість.

Також ми повідомляли, що за роки виходу "Менталіста" навколо серіалу накопичилося чимало цікавих подробиць, про які знають далеко не всі шанувальники.. Наприклад, виконавець ролі Патріка Джейна Саймон Бейкер мав власне бачення того, чим мала завершитися історія його героя. Та це не єдина цікава деталь зі знімального майданчика: деякі рішення творців серіалу й подробиці роботи над ним можуть здивувати навіть тих, хто добре знає сюжет.